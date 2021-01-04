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futebol

Diego Alves segue sem treinar no campo e se distancia da volta no Fla-Flu

Goleiro do Flamengo está longe de ter condições de jogar nesta quarta-feira e deve ser desfalque em duelo contra o Fluminense, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 16:45

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 16:45

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo voltou aos treinos, na tarde desta segunda-feira, no Ninho do Urubu. A preparação visando o jogo contra o Fluminense, a ser realizado nesta quarta, não contou novamente com a participação de Diego Alves no gramado. O goleiro seguiu a preparação apenas no departamento médico e, com isso, deve confirmar as expectativas iniciais e ser desfalque no Fla-Flu.Sobre a não participação de Diego Alves hoje, a informação inicial é do site "UOL" e foi confirmada pelo LANCE!. A ser substituído por Hugo Souza, o camisa 1 segue tratando de uma lesão na coxa direita - que o tirou de combate do último jogo, inclusive - na parte interna do CT. Ele só deve voltar contra o Ceará, no fim de semana.
Outro desfalque na rodada passada (empate com o Fortaleza), Michael, por sua vez, voltou a treinar junto ao grupo e tende a ser relacionado.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Para finalizar a preparação de olho no clássico, o Flamengo volta a treinar na manhã desta terça-feira. O Fla-Flu iniciará às 21h30 desta quarta-feira e será válido pela 28ª rodada do Brasileiro.

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