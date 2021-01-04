Diego Alves segue sem treinar no campo e se distancia da volta no Fla-Flu

O Flamengo voltou aos treinos, na tarde desta segunda-feira, no Ninho do Urubu. A preparação visando o jogo contra o Fluminense, a ser realizado nesta quarta, não contou novamente com a participação de Diego Alves no gramado. O goleiro seguiu a preparação apenas no departamento médico e, com isso, deve confirmar as expectativas iniciais e ser desfalque no Fla-Flu.Sobre a não participação de Diego Alves hoje, a informação inicial é do site "UOL" e foi confirmada pelo LANCE!. A ser substituído por Hugo Souza, o camisa 1 segue tratando de uma lesão na coxa direita - que o tirou de combate do último jogo, inclusive - na parte interna do CT. Ele só deve voltar contra o Ceará, no fim de semana.