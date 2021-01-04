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Alex Sandro, lateral da Juventus, testa positivo para a Covid-19

Brasileiro sentiu sintomas da doença nesta segunda-feira e passou por exames, que comprovaram a presença do vírus. Jogador foi titular na vitória da Juve no domingo...

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 17:06

LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 17:06
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
A Juventus, da Itália, anunciou nesta segunda-feira que o lateral-esquerdo Alex Sandro testou positivo para a Covid-19. Segundo comunicado da Velha Senhora, o brasileiro sentiu alguns sintomas leves, que confirmaram a presença do vírus no corpo do jogador.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoA Juve informou que Alex Sandro já está cumprindo isolamento e também "está em contato com as autoridades de saúde para definir uma implementação eficaz dos protocolos necessários para permitir treinos e atividades de competição da equipe".
+ Messi e +33: confira astros que já podem assinar pré-contrato com a virada do ano
No último domingo, o brasileiro foi titular na vitória da Bianconeri sobre a Udinese e ficou em campo por 83 minutos.

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