Alex Sandro, lateral da Juventus, testa positivo para a Covid-19

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

A Juventus, da Itália, anunciou nesta segunda-feira que o lateral-esquerdo Alex Sandro testou positivo para a Covid-19. Segundo comunicado da Velha Senhora, o brasileiro sentiu alguns sintomas leves, que confirmaram a presença do vírus no corpo do jogador.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoA Juve informou que Alex Sandro já está cumprindo isolamento e também "está em contato com as autoridades de saúde para definir uma implementação eficaz dos protocolos necessários para permitir treinos e atividades de competição da equipe".

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