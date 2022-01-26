Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Decepção

Na volta de Paulinho, Corinthians não sai do zero na estreia do Paulistão

Timão criou chances, envolveu a Ferroviária, mas viu o goleiro Saulo fazer ótimas defesas, impedindo a vitória da equipe de Sylvinho

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 23:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 23:21
Corinthians
Paulinho reestreou pelo Corinthians, mas o Timão só empatou na estreia do Paulistão Crédito: Ronaldo Barreto/TheNews2/Folhapress
O Corinthians começou a ano de 2022 com o gosto amargo, ao empatar sem gols com a Ferroviária na Neo Química Arena, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida marcou a reestreia do meia Paulinho, que entrou no segundo tempo e fez boa partida.
Com a empate, o Timão soma seu primeiro ponto no Paulistão no Grupo A, que conta com Guarani, Inter de Limeira e Água Santa. A Ferrinha está no Grupo B, ao lado de Novorizontino, São Bernardo e São Paulo. No próximo domingo (30), às 18h30, os comandados de Sylvinho enfrentam o Santo André no Estádio Bruno José Daniel. No mesmo horário, porém no sábado (29), o time de Elano recebe o Água Santa na Fonte Luminosa.

INÍCIO PROMISSOR

Os primeiros minutos de jogo foram marcados por muita paciência e estudo de ambas equipes. Aos oito minutos, Willian cobrou falta pela direita, Giuliano desviou de casquinha, e a bola passou ao lado da meta de Saulo.
Aos 15, Piton avançou pela esquerda e cruzou para Mantuan. O camisa 31 não acertou o cabeceio em cheio e a bola passou por cima do gol. Tanto Ferroviária quanto o Corinthians trocavam passes, mas não conseguiam penetrar na defesa adversária.

PRESSÃO

Próximo dos 20 minutos no primeiro tempo, o Timão passou a pressionar a equipe grená, roubando bolas no campo de ataque, mas o time de Elano se organizava bem na defesa, impedindo que os mandantes chegassem próximo ao gol.
A primeira boa chance do jogo veio nos pés de Renato Augusto, aos 38. Willian fez boa jogada pela direita e rolou para a entrada da área. O camisa 8 chegou chutando, forçando Saulo a fazer ótima defesa.
A Ferrinha apostava nos contra-ataques, mas não conseguia superar os defensores do Timão. Aos 41 minutos, Willian acertou ótima inversão para Róger Guedes. O novo camisa 9 mandou um peixinho, e novamente Saulo impediu o gol. A primeira etapa acabou com Mezenga acertando bonito cabeceio, mas a bola passou ao lado da meta de Cássio.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Corinthians manteve a mesma pegada do primeiro tempo, trocando passes no campo de adversário e pressionando a Ferroviária. Fagner arriscou chute com a perna esquerda aos três minutos e Saulo espalmou para o meia da área.
Três minutos depois, foi a vez de Róger Guedes partir da direita para o meio, mas o camisa 9 chutou com a perna esquerda e o chute saiu fraco. O time da casa seguia firme no campo de ataque

A REESTREIA DE PAULINHO

Aos 16 minutos, Sylvinho chamou Paulinho e Gabriel Pereira. No momento em que substituiu Du Queiroz, a torcida aplaudiu muito o camisa 15, que completou seu jogo de número 50 pelo Timão no Paulistão. Com cinco minutos em campo, ele acertou cabeceio após cobrança de falta, mas a bola passou por cima da meta de Saulo.
Perto dos 30 minutos, o Corinthians diminuiu o ritmo, e a Ferroviária quase abriu o placar. João Lucas avançou pela esquerda e cruzou rasteiro, Hygor chegou dividindo a bola com Gil, Cássio não alcançou e a bola quase entrou. 
A chance dos visitantes reacendeu o ânimo do Corinthians, que voltou a dominar o jogo. Paulinho teve três oportunidades de ouro para fazer o seu gol na reestreia.
Aos 30 minutos, ele invadiu a pequena área e chutou forte, mas Saulo novamente impediu o gol. Nove minutos depois, Piton deu lindo cruzamento na área. Livre na marca do pênalti, Paulinho cabeceio com capricho, e a bola passou a centímetro do gol. Aos 42, após bate-rebate na área, a bola se ofereceu para o camisa 15, que chutou desequilibrado, e a bola triscou a trave.

Veja Também

Campeonato Carioca: Fla-Flu será disputado no Mané Garrincha

FIFA dá baixa no Transfer Ban e Cruzeiro está liberado para registrar novos atletas

Rescisões de goleiro e meia com o Flamengo são publicadas no BID

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ao todo, serão monitorados 173 pontos distribuídos em 32 municípios ao longo da bacia do Rio Doce
Monitoramento da água do Rio Doce será retomado em cidades do ES e MG
Eleitores enfrtentaram longas filas em cartórios da Grande Vitória nesta quarta-feira (6)
Grande Vitória registra longas filas no último dia para tirar ou regularizar título
Imagem de destaque
A época em que as pessoas precisavam se desculpar por demonstrar alegria — e como isso mudou ao longo dos séculos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados