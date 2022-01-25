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Campeonato Carioca: Fla-Flu será disputado no Mané Garrincha

Apesar de disputarem boa parte dos jogos no Estádio Luso-Brasileiro, Flamengo e Fluminense se enfrentarão em Brasília...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2022 às 20:58

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 20:58

É oficial: o Fla-Flu será disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A confirmação veio após a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) atualizar a tabela, que constava como local da partida como indefinido, nesta terça-feira. O jogo acontece no dia 06 de fevereiro, às 16h, e terá transmissão da TV.> Veja imagens do Luso-Brasileiro, casa de Flamengo e Fluminense no CariocaAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWA vontade de levar o jogo para Brasília, vale lembrar, não era segredo. No fim de 2021, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, já havia revelado que o Flamengo queria mandar o jogo no Mané Garrincha, o que foi concretizado.
- Estamos tentando viabilizar jogar no mínimo dois jogos em praças distantes. A tendência é que seja Brasília e Espírito Santo. Parece que o Flamengo vai mandar o Fla-Flu em Brasília, então faríamos o jogo contra o Botafogo, na rodada seguinte, lá também. E o contra a Portuguesa em Cariacica - disse o dirigente, à Flu TV.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Pelo lado do Flamengo, a tendência é de que o clássico marque a volta do time principal aos gramados. Segundo a programação do clube da Gávea, um time alternativo, formado por jovens e comandado por Fábio Matias, técnico da equipe sub-20, iniciará a competição.
Crédito: Oprimeiroclássicoentreasequipesem2022serádisputadaemBrasília(Foto:PaulaReis/CRF

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