Campeonato Carioca: Fla-Flu será disputado no Mané Garrincha

É oficial: o Fla-Flu será disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A confirmação veio após a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) atualizar a tabela, que constava como local da partida como indefinido, nesta terça-feira. O jogo acontece no dia 06 de fevereiro, às 16h, e terá transmissão da TV.> Veja imagens do Luso-Brasileiro, casa de Flamengo e Fluminense no CariocaAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWA vontade de levar o jogo para Brasília, vale lembrar, não era segredo. No fim de 2021, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, já havia revelado que o Flamengo queria mandar o jogo no Mané Garrincha, o que foi concretizado.