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FIFA dá baixa no Transfer Ban e Cruzeiro está liberado para registrar novos atletas

A Raposa já está colocando os nomes dos novos contratados no BID, da CBF, liberando-os para atuar no time mineiro...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 18:30
O Cruzeiro está livre para registrar novos jogadores. Ronaldo Fenômeno, noso dono da SAF do clube, fez um investimento direto para quitar o Transfer Ban, punição da FIFA, que impedia o clube de registrar novos atletas no elenco. O novo dono da Raposa pagou mais de R$ 20 milhões em dívidas na entidade para livrar o clube azul da punição.
A FIFA já fez um comunicado ao time mineiro autorizando a inscrição de novos jogadores, o que está sendo feito durante todo o dia nesta terça-feira, 25 de janeiro. Assim, a equipe azul terá à disposição de Paulo Pezzolano vários atletas que foram contratados na estreia no Campeonato Mineiro, contra a URT, nesta quarta-feira, 26, às 17h, no Independência.
Ronaldo fez o aporte financeiro do próprio bolso antes mesmo da SAF (Sociedade Anômima do Futebol) ter sido concluída. O ex-jogador adquiriu 90% das ações. O prazo final de conclusão do negócio é de 90 dias.
O Cruzeiro quitou dívidas com o Defensor-URU pela contratação do meia Arrascaeta e com o Mazatlán-MEX, referente ao atacante Riascos, além de um valor em aberto com o Tigres-MEX, pela compra de Rafael Sobis. O Cruzeiro fez 11 contratações até o momento: o goleiro Rafael Cabral; o lateral-direito Gabriel Dias, Matheus Bidu, lateral-esquerdo, os zagueiros Maicon, Mateus Silva e Sidnei; os volantes Filipe Machado, Pedro Castro e Willian Oliveira; o meia João Paulo e atacantes Edu e Waguininho.
O time azul ainda tem um nome para sere anunciado nos próximos dias. O goleiro Gabriel Brazão, já que o lateral-esquerdo Matheus Bidu foi confirmado nesta terça-feira.
Crédito: OnovodonodaSAFdaRaposa,RonaldoNazário,fezuminvestimentonoclube,quitandodébitosnaFIFA-(Foto:GustavoAleixo/Cruzeiro

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