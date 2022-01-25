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futebol

Rescisões de goleiro e meia com o Flamengo são publicadas no BID

César, que tinha vínculo até abril deste ano com o Flamengo, rescindiu de forma amigável; já Max foi vendido ao Colorado Rapids, da Major League Soccer...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 19:50

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2022 às 19:50
César e Max não têm mais vínculo com o Flamengo. A rescisões de ambos foram publicadas nesta terça-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O goleiro, vale lembrar, estava há 12 anos na Gávea, e o meio-campista chegou ao clube para integrar o time sub-20 depois de se destacar pelo Tupi.> Veja imagens do Luso-Brasileiro, casa do Flamengo no Campeonato CariocaNo caso do meia, Max foi vendido pelo Flamengo ao Colorado Rapids, da Major League Soccer. Ele, inclusive, foi anunciado pelo time dos Estados Unidos no começo deste ano.
O negócio foi concretizado por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,6 milhões na cotação da época), sendo 750 mil dólares (aproximadamente) à vista e o restante, ao fim da temporada da MLS, após cumprimento de metas - como 15 jogos pelo novo clube.
A estreia do arqueiro foi em 2013, mas ele não conseguiu uma sequência que o credenciasse à posição. No total, foram 72 jogos disputados com o Manto. Mesmo assim, César fez parte do elenco que conquistou três Cariocas, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.
Neste período, ele foi emprestado pelo Flamengo apenas em 2016, à Ferroviária e à Ponte Preta. Em 2021, o goleiro passou por duas cirurgias no joelho direito, sendo o último procedimento realizado no dia 6 de dezembro.
Crédito: MaxdefenderáoColoradoRapids,dosEstadosUnidos(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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