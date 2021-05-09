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Futebol

Michael amplia lista de lesionados no Flamengo, que viaja ao Chile com 5 baixas

Michael sofre lesão e não viaja com o Flamengo para enfrentar o La Calera na Libertadores

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 17:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 mai 2021 às 17:20
Michael durante atividade do Flamengo no Ninho do Urubu, em 2021
Michael durante atividade do Flamengo no Ninho do Urubu, em 2021 Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Ganhar do La Calera, no Chile, significa a classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores ao Flamengo. Mas o clube carioca terá cinco desfalques para a partida. Michel sentiu um desconforto na panturrilha esquerda e não foi relacionado por Rogério Ceni. O treinador já não tinha Rodrigo Caio, Diego Alves, Gerson e Renê.
Com maratona de jogos, Ceni vem poupando alguns titulares e Michael, destaque no Carioca com seis assistência e dois gols, tinha possibilidade de ser aproveitado contra o frágil time chileno. Porém, acabou se confundindo na semifinal do Estadual diante do Volta Redonda, no sábado, e cortado do grupo que viajou nesta tarde para o Chile.
Com fibrose muscular sentida na última partida da Libertadores, diante da LDU, o goleiro Diego Alves segue em tratamento para voltar o mais breve possível. Vale lembrar que seu reserva imediato é César, também contundido já faz algum tempo. Hugo Souza, que entrou no intervalo contra os equatorianos, será o titular no Chile.
Diante do Volta Redonda, Ceni poupou João Gomes já ciente que Gerson não iria para o Chile. O jovem volante será o substituto, ao lado de Diego Ribas. Em breve, o treinador pode ganhar um reforço de peso para a posição.
Thiago Maia está recuperado de cirurgia no joelho e trabalhou normalmente neste domingo antes do embarque ao Chile. Num trabalho de posicionamento, o volante atuou como curinga, sendo utilizado como pivô nas duas equipes utilizadas no campo, ora para atacar, ora para defender.
O clube trabalha forte para contar com o jogador no início do Brasileirão e na reta final da Libertadores. Assim como o zagueiro Rodrigo Caio, já em transição e quase pronto para retornar.

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