Sem Diego Alves e outras seis baixas: Flamengo divulga os relacionados para o próximo jogo na Libertadores

Após se reapresentar no Ninho do Urubu direto para o embarque, o Flamengo já está com as malas prontas para partir rumo ao Chile, onde, nesta terça-feira, visita o Unión La Calera, pela quarta rodada do Grupo G da Libertadores. E o clube já divulgou os relacionados para a viagem, cujas principais ausências são as de Diego Alves, Michael, Gerson e Renê.Dos quatro, apenas Michael estava disponível para o jogo último jogo, quando marcou um dos gols na vitória sobre o Volta Redonda por 4 a 1, que assegurou a vaga à final do Carioca. Além do quarteto citado acima, César, Thiago Maia e Rodrigo Caio são outros atletas que permanecem como baixas.