Sem Diego Alves e outras seis baixas: Flamengo divulga os relacionados para o próximo jogo na Libertadores

Após se reapresentar no Ninho do Urubu direto para o embarque, o Flamengo já está com as malas prontas para partir rumo ao Chile, onde, nesta terça-feira, visita o Unión La Calera, pela quarta rodada do Grupo G da Libertadores. E o clube já divulgou os relacionados para a viagem, cujas principais ausências são as de Diego Alves, Michael, Gerson e Renê.Dos quatro, apenas Michael estava disponível para o jogo último jogo, quando marcou um dos gols na vitória sobre o Volta Redonda por 4 a 1, que assegurou a vaga à final do Carioca. Além do quarteto citado acima, César, Thiago Maia e Rodrigo Caio são outros atletas que permanecem como baixas.
Contra o Voltaço, aliás, Gabriel Batista iniciou como titular. A tendência é que o goleiro permaneça entre os 11 da equipe de Rogério Ceni.
+ Veja a tabela completa da Libertadores
O jogo entre Flamengo e Unión La Calera será realizado nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Uma vitória do líder isolado com nove pontos, o Rubro-Negro, garante a vaga - matematicamente - nas oitavas da Libertadores.
VEJA TODOS OS RELACIONADOS