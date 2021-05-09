Em ascensão e elogiados, Vitinho e Michael já contribuíram com 46% dos gols do Flamengo no Carioca

Crédito: Vitinho e Michael marcaram neste sábado (Fotos: Marcelo Cortes / Flamengo e Alexandre Vidal / Flamengo

Campeão da Supercopa do Brasil, finalista do Carioca e vaga encaminhada às oitavas da Libertadores. O Flamengo vive um início de temporada dos sonhos, e o êxito passa pela força do elenco, que, além do habitual bom rendimento das estrelas, possui uma dupla de atacantes com a confiança resgatada e ótimos números, sobretudo no Estadual: Vitinho e Michael.

Os dois atacantes já contribuíram com 46% dos gols do Flamengo no Carioca, por exemplo. O clube marcou 30 gols, e eles participaram diretamente de 14. Seja com gols ou assistências (veja os números no final), Vitinho e Michael têm sido protagonistas do Rubro-Negro na campanha que levou o clube à terceira decisão consecutiva da competição.

No último sábado, ambos marcaram um gol contra o Volta Redonda, no jogo de volta das semifinais, em triunfo por 4 a 1. Vitinho e Michael estão em notória ascensão e colhendo frutos por terem, ainda no início do Cariocão, se oferecido para mudarem a imagem que boa parte da torcida tinha dos dois. ELOGIOS E BAIXA CONFIRMADA

Para a próxima partida, apenas Vitinho seguirá "on" para manter a ótima fase. Aliás, com 30 jogos, o camisa 11 passa a ser o jogador mais utilizado na Era Rogério Ceni (ao lado de Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Arrascaeta). O técnico fez questão de elogiar ele e Michael, que será baixa pela Libertadores.

– O Vitinho vem nesses jogos se destacando. O Michael, infelizmente, teve uma pequena lesão, não sei que tipo de lesão, na panturrilha esquerda, e não vai para a viagem. Infelizmente, não vamos poder contar com ele. Mas faz parte do jogo. Esperamos o mais rápido possível tê-lo de volta. Esperamos que essa lesão não atrapalhe esse andamento dessa recuperação boa dele. Esse ritmo de jogo. E o Vitinho tem uma finalização muito boa. Um cara que ajuda bastante o time. Ele e o Pedro entram bastante. Ou são titulares, ou entram. Fico feliz. Todos que jogaram hoje puderam mostrar mais uma vez o seu valor.- Tenho aproveitado as oportunidades, trabalhado muito, fico feliz de estar fazendo bem o que mais amo e ajudar o Flamengo, que é o mais importante - comentou Vitinho.

Agora, garantido na decisão do Carioca, o Flamengo volta os holofotes para a Libertadores, quando, nesta terça-feira, às 21h30, visita o Unión La Calera, pela quarta rodada do Grupo G. Uma vitória garante a vaga nas oitavas.

MAIS NÚMEROS DA DUPLA NA TEMPORADA

VITINHO - 14 jogos / 7 como titular - 681 minutos em campoGols: 5 (todos no Carioca) Assistência: 1 (no Carioca)Participações diretas em gols no Carioca: 6