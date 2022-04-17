Flamengo: Matheus França sofre lesão no tornozelo e precisará operar

Matheus França sofreu uma lesão no tornozelo direito após a vitória contra o São Paulo por 3 a 1, pela segunda rodada do Brasileirão. O meia sentiu fortes dores na região e caiu no gramado depois o término da partida e ainda será avaliado hoje.
O jogador entrou na partida aos 31 minutos do segundo tempo e, ao final, dividiu uma bola com Jandrei, goleiro são paulino. O lance foi interpretado como falta no arqueiro, mas o atleta rubro-negro levou a pior.
Após o jogo, no vestiário do Maracanã, o jogador foi reavaliado pelo departamento médico do clube que constatou a lesão na fíbula. O jogador será operado ainda nesta segunda-feira (18).
Agora, o Flamengo tem quatro pontos e assume a segunda posição na tabela do Brasileirão. Na próxima quarta-feira, o time da Gávea encara o Palmeiras em jogo adiantado da quarta rodada do Brasileirão.