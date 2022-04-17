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Fratura

Flamengo: Matheus França sofre lesão no tornozelo e precisará operar

Após vitória contra o São Paulo, meia cai uno gramado com dores; exames apontaram uma fratura na fíbula e a necessidade de cirurgia no local

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 19:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2022 às 19:37
Matheus França sofreu uma lesão no tornozelo direito após a vitória contra o São Paulo por 3 a 1, pela segunda rodada do Brasileirão. O meia sentiu fortes dores na região e caiu no gramado depois o término da partida e ainda será avaliado hoje.
Flamengo
Matheus França entrou no segundo tempo e sofreu uma fratura que o deixará fora de combate por alguns meses Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O jogador entrou na partida aos 31 minutos do segundo tempo e, ao final, dividiu uma bola com Jandrei, goleiro são paulino. O lance foi interpretado como falta no arqueiro, mas o atleta rubro-negro levou a pior.
Após o jogo, no vestiário do Maracanã, o jogador foi reavaliado pelo departamento médico do clube que constatou a lesão na fíbula. O jogador será operado ainda nesta segunda-feira (18).  
Agora, o Flamengo tem quatro pontos e assume a segunda posição na tabela do Brasileirão. Na próxima quarta-feira, o time da Gávea encara o Palmeiras em jogo adiantado da quarta rodada do Brasileirão.

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