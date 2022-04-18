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Entrosamento dos reforços recentes com o elenco é esperança para a evolução do Vasco

Cruz-Maltino anunciou seis jogadores após o fim do Campeonato Carioca, e três deles já entraram em campo. Somente um atuou como titular. A maioria tem poucos minutos...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 07:30
A Série B do Campeonato Brasileiro está só começando, mas Zé Ricardo está, sim, sob pressão. Saldo das atuações na reta final do Carioca mais o tempo de treino que não melhorou o rendimento da equipe. O próximo jogo é contra a Chapecoense, nesta sexta-feira, e a esperança de evolução passa - também - pela participação e pelo entrosamento de reforços recentes do Vasco.Ainda não jogaram pelo Cruz-Maltino o atacante Zé Vitor, o zagueiro Danilo Boza e o meia Palacios - este último pode demorar mais a estrear. Contudo, mesmo quem já atuou tem poucos minutos. São os casos de Lucas Oliveira, Erick e Gabriel Dias - o único que foi titular.
- A minha avaliação, principalmente do primeiro tempo, é que mostramos alguma evolução em relação à primeira partida, mas não é fácil termos cinco jogadores... às vezes as pessoas acham que colocar cinco jogadores numa equipe, de uma vez, é como numa poção mágica, que as coisas vão acontecer rapidamente - analisou o técnico Zé Ricardo após o jogo contra o CRB, no último sábado.
Obviamente, é função do treinador promover as conexões em campo e escolher o melhor momento para cada jogador contribuir. Após o retorno de Maceió e o domingo de Páscoa, o departamento de futebol se reapresenta no CT Moacyr Barbosa nesta segunda-feira.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Até a próxima partida, ao menos dois treinos táticos devem acontecer. Oportunidades para entrosar, na prática, os jogadores citados.
Crédito: ZéVitor,GabrielDias,PalacioseErickforamapresentadosnoVasconaúltimaquarta(Foto:DanielRamalho/Vasco

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