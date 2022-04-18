Início da Copa do Brasil e clássico na base: veja a agenda e onde assistir ao Botafogo na semana

A semana inicia de forma positiva ao Botafogo. Com vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, o Alvinegro retornou ao Rio de Janeiro no começo da manhã desta segunda-feira com a moral renovada e o primeiro triunfo no Brasileirão na bagagem.
É hora de virar a chave. A semana reserva o início da trajetória do Glorioso na Copa do Brasil. A equipe comandada por Luís Castro tem mais uma longa viagem pela frente: vai à Brasília enfrentar o Ceilândia na quarta-feira.
As categorias de base também passam por compromissos importantes. O time sub-20, com campanha até aqui irregular no Carioca da categoria, medirá forças com o Fluminense no primeiro clássico da temporada.
O LANCE! mostra a agenda do Botafogo na semana. Confira!QUARTA-FEIRA (20/04)Copa do Brasil - 3ª FaseCeilândia-DF x Botafogo - 21h30Estádio Mané GarrinchaTransmissão: Globo, SporTV e Premiere
SEXTA-FEIRA (22/04)Copa Rio Sub-17 - 4ª rodadaResende x Botafogo - 13hEstádio do Trabalhador
SÁBADO (23/04)Campeonato Carioca Sub-20 - 5ª rodadaBotafogo x Fluminense - 10hCEFATTransmissão: A definir
DOMINGO (24/04)Brasileirão - 4ª rodadaAtlético-GO x Botafogo - 19hEstádio Antônio AcciolyTransmissão: SporTV e Premiere