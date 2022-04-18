Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Início da Copa do Brasil e clássico na base: veja a agenda e onde assistir ao Botafogo na semana
Botafogo inicia trajetória na Copa do Brasil contra o Ceilândia-DF e tem 'maratona' fora do Rio de Janeiro; nas categorias de base, sub-20 mede forças com o Fluminense...
Publicado em 18 de Abril de 2022 às 10:40

A semana inicia de forma positiva ao Botafogo. Com vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, o Alvinegro retornou ao Rio de Janeiro no começo da manhã desta segunda-feira com a moral renovada e o primeiro triunfo no Brasileirão na bagagem.+ Garçom! Daniel Borges, do Botafogo, alcança temporada com mais assistências da carreira
É hora de virar a chave. A semana reserva o início da trajetória do Glorioso na Copa do Brasil. A equipe comandada por Luís Castro tem mais uma longa viagem pela frente: vai à Brasília enfrentar o Ceilândia na quarta-feira.
As categorias de base também passam por compromissos importantes. O time sub-20, com campanha até aqui irregular no Carioca da categoria, medirá forças com o Fluminense no primeiro clássico da temporada.
O LANCE! mostra a agenda do Botafogo na semana. Confira!QUARTA-FEIRA (20/04)Copa do Brasil - 3ª FaseCeilândia-DF x Botafogo - 21h30Estádio Mané GarrinchaTransmissão: Globo, SporTV e Premiere
SEXTA-FEIRA (22/04)Copa Rio Sub-17 - 4ª rodadaResende x Botafogo - 13hEstádio do Trabalhador
SÁBADO (23/04)Campeonato Carioca Sub-20 - 5ª rodadaBotafogo x Fluminense - 10hCEFATTransmissão: A definir
DOMINGO (24/04)Brasileirão - 4ª rodadaAtlético-GO x Botafogo - 19hEstádio Antônio AcciolyTransmissão: SporTV e Premiere
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados