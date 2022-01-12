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Baixa inesperada

Kenedy deixa o Flamengo após Chelsea solicitar retorno imediato

Meia-atacante marcou apenas um gol em 17 jogos pelo Rubro-Negro, que o tinha emprestado até meados deste ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 13:35

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 13:35

O Flamengo sofreu um contratempo nos bastidores. O Chelsea pediu, através do técnico Thomas Tuchel, o retorno imediato do meia-atacante Kenedy, que estava emprestado ao clube carioca até junho deste ano.
Flamengo
O Chelsea solicitou o retorno de Kenedy e o jogador teve de retornar à inglaterra Crédito: Thiago Ribeiro/Agif/Folhapress
O Flamengo ainda tentou reverter a situação, em conversas diretas com dirigentes do Chelsea, mas há uma cláusula no contrato de empréstimo do atleta que permite aos Blues solicitar a volta imediata caso o Rubro-Negro não exercesse a opção de compra até dezembro de 2021. Não rolou.
Kenedy viajou ainda nesta terça para Londres, onde se juntará ao elenco do Chelsea, que se vê carente em relação a alas em seu plantel. Pelo Fla, ele disputou 17 partidas, fez um gol e deu uma assistências.
Para tê-lo por empréstimo, o Flamengo, em agosto do ano passado, pagou 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões) aos ingleses pelo acordo. A opção de compra era de 10 milhões de euros (R$ 63,5 milhões).

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