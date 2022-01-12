Kenedy deixa o Flamengo após Chelsea solicitar retorno imediato

O Flamengo sofreu um contratempo nos bastidores. O Chelsea pediu, através do técnico Thomas Tuchel, o retorno imediato do meia-atacante Kenedy, que estava emprestado ao clube carioca até junho deste ano.

O Chelsea solicitou o retorno de Kenedy e o jogador teve de retornar à inglaterra Crédito: Thiago Ribeiro/Agif/Folhapress

O Flamengo ainda tentou reverter a situação, em conversas diretas com dirigentes do Chelsea, mas há uma cláusula no contrato de empréstimo do atleta que permite aos Blues solicitar a volta imediata caso o Rubro-Negro não exercesse a opção de compra até dezembro de 2021. Não rolou.

Kenedy viajou ainda nesta terça para Londres, onde se juntará ao elenco do Chelsea, que se vê carente em relação a alas em seu plantel. Pelo Fla, ele disputou 17 partidas, fez um gol e deu uma assistências.