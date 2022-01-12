Hugo Moura é emprestado pelo Flamengo e apresentado no Athletico: 'Feliz e muito motivado'

Até a próxima, Flamengo! Olá, Athletico-PR! Nesta quarta-feira, Hugo Moura foi apresentado como reforço do Furacão por empréstimo, válido até o fim desta temporada, em dezembro. O clube informou que o volante se junta ao time principal no CAT Caju na próxima segunda-feira (17) para a temporada 2022.- Fico feliz e muito motivado pela oportunidade. Todos conhecem bem o Athletico Paranaense. É um clube muito grande, que vem chegando às decisões de praticamente tudo que tem disputado. Quero viver isso aqui. Quero poder dar dentro de campo a resposta para essa confiança do clube em mim, ajudar meus companheiros e contar com a ajuda deles também - disse o meio-campista de 24 anos.