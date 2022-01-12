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Hugo Moura é emprestado pelo Flamengo e apresentado no Athletico: 'Feliz e muito motivado'

Revelado no Ninho do Urubu, volante foi emprestado até o fim desta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 14:59

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 14:59

Até a próxima, Flamengo! Olá, Athletico-PR! Nesta quarta-feira, Hugo Moura foi apresentado como reforço do Furacão por empréstimo, válido até o fim desta temporada, em dezembro. O clube informou que o volante se junta ao time principal no CAT Caju na próxima segunda-feira (17) para a temporada 2022.- Fico feliz e muito motivado pela oportunidade. Todos conhecem bem o Athletico Paranaense. É um clube muito grande, que vem chegando às decisões de praticamente tudo que tem disputado. Quero viver isso aqui. Quero poder dar dentro de campo a resposta para essa confiança do clube em mim, ajudar meus companheiros e contar com a ajuda deles também - disse o meio-campista de 24 anos.
Hugo Moura tem contrato com o Flamengo válido até dezembro de 2023. Ou seja, o clube carioca não perderá o atleta revelado no clube de graça ao fim da temporada - e nem precisou entrar num acordo para estender o vínculo.
No ano passado, Hugo Moura realizou 20 jogos pelo Flamengo antes de ser emprestado ao Lugano, da Suíça, e marcou um gol. No futebol paranaense, já atuou (e com destaque) no Coritiba, em 2020, também cedido. Na última semana, vinha treinando no Ninho do Urubu para manter a forma física.
Crédito: HugoMourafoiapresentadocomoreforçodoAthletico(Foto:Divulgação/Athletico

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