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Flamengo confirma compra de Thiago Maia; saiba até quando vai o contrato!

Flamengo contratou o volante em definitivo, pagando R$ 25,5 milhões ao Lille...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 17:11

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 17:11

É oficial: Thiago Maia é jogador do Flamengo até dezembro de 2026. Conforme o LANCE! publicou na última semana, o jogador rescindiu seu contrato com o Lille (FRA) e assinou um novo vínculo com o Rubro-Negro. O clube da Gávea anunciou a contratação em definitivo do volante de 24 anos nesta quarta-feira.Thiago Maia estava atuando por empréstimo no Flamengo desde o início de 2020. São 60 jogos, com dois gols, do camisa 8, que conquistou os títulos do Brasileirão, da Supercopa do Brasil e do Carioca em sua primeira temporada pelo clube. O volante ainda superou grave lesão e cirurgia no joelho direito.Pela contratação, o Flamengo pagará R$ 25,5 milhões ao Lille, da França.
Crédito: ThiagoMaiaassinoucontratocomoFlamengoatédezembrode2026(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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