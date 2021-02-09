Já rebaixado, Botafogo é goleado pelo Grêmio no Nilton Santos

O Botafogo foi goleado pelo Grêmio no Brasileirão Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Uma partida agitada marcou a noite de segunda-feira (08). No Estádio Nilton Santos, o Grêmio aplicou uma goleada por 5 a 2 sobre o Botafogo, em jogo válido pela 35ª rodada, e se aproximou do G-4 da competição. Alisson, Jean Pyerre, Churín e Matheus Henrique (duas vezes) marcaram para o Tricolor, enquanto Rafael Navarro e Matheus Babi descontaram para o Alvinegro.

O resultado é importante para a equipe comandada por Renato Portaluppi, que chega a 56 pontos e, agora, é o sexto colocado na classificação. A diferença para o São Paulo, na 4ª posição, é de dois pontos. O Tricolor ainda sonha com uma vaga direta na fase de grupos para a próxima Taça Libertadores.

Para o Botafogo, o resultado não faz tanta diferença em termos de futuro na competição. Já rebaixado para a Segunda Divisão, o Alvinegro permanece com 24 pontos e é o último colocado.

O Botafogo volta aos gramados no próximo sábado para enfrentar o Goiás na Serrinha, às 17h, em partida que pode ter influência na briga contra o rebaixamento. O Grêmio jogará no domingo diante do São Paulo, às 20h30, na Arena, em duelo direto pelos interesses nas vagas diretas na Taça Libertadores.

O JOGO

Sem pressão e com oito jogadores criados nas categorias de base, o Botafogo iniciou a partida a mil. Pressão no campo ofensivo, jogadores pisando na área e velocidade nos ataques. A equipe comandada por Lúcio Flávio teve três boas chances de gol com menos de dez minutos, mas os atletas finalizaram para fora.

Futebol, porém, é bola na rede. Bastou um ataque do Grêmio para o placar ser inaugurado. Em rápida troca de passes do ataque tricolor, a defesa do Botafogo ficou perdida e Alisson entrou cara a cara com Diego Loureiro. O meia teve apenas o trabalho de deslocar o goleiro e sair para o abraço.

Ainda quando era um jogador que estava saindo das categorias de base e buscando espaço de vez no time profissional, em 2019, Jean Pyerre marcou um gol de falta diante do Botafogo no mesmo Estádio Nilton Santos.

Em 2021, a história se repetiu. Agora vestindo a camisa 10 e sendo uma das referências técnicas da equipe, o meio-campista foi o responsável por dobrar a vantagem do Grêmio diante do Botafogo... de falta. O meia aproveitou a barreira mal montada e, com um chute de curva, balançou as redes.

O Grêmio não pisou no freio no começo da etapa complementar. Após rebote de uma defesa de Diego Loureiro, Pepê dominou na pequena da área, mas foi derrubado por Romildo. Após checagem no VAR, o pênalti foi marcado. Na cobrança, Churín deslocou o goleiro e deu números de goleada para o Grêmio.

A alegria do atacante, contudo, durou pouco. No ataque seguinte, o Botafogo criou uma boa trama e Romildo deu um passe em profundidade para Rafael Navarro, que venceu na corrida da defesa do Grêmio e marcou na saída de Paulo Victor, diminuindo para o Alvinegro.

Com a saída de Alisson, o jogo do Grêmio começou a ser municiado por Matheus Henrique. O jovem criado nas categorias de base passou a ditar o ritmo das jogadas do Grêmio e, além disto, conseguiu sair como artilheiro: em um intervalo de cinco minutos, marcou dois gols.

No primeiro, aproveitou trama com Pepê para finalizar forte, de fora da área, acertando o ângulo de Diego Loureiro. Pouco tempo depois, tabelou com Isaque e, antes de a bola entrar, ainda contou com um desvio em Kanu para sair para o abraço.