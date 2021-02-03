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Investigação

Inquérito revela que Marcinho bebeu 5 chopes antes de acidente que matou 2 pessoas

Ex-Botafogo teria ingerido álcool horas antes do acidente. Atleta será indiciado por duplo homicídio culposo, afirma portal
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2021 às 17:39

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 17:39

Botafogo
Marcinho está envolvido em acidente que matou duas pessoa no Rio Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O delegado Alan Luxardo, da 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes, enviou o inquérito do caso envolvendo o jogador Marcinho ao Ministério Público, nesta terça-feira (02), após a conclusão das investigações. De acordo com as buscas dos agentes, o ex-lateral-direito do Botafogo teria bebido cinco chopes no dia do atropelamento que resultou na morte de duas pessoas, e estaria dirigindo o carro em alta velocidade. Marcinho será indiciado. 
Segundo as informações do Uol, Marcinho será indiciado por duplo homicídio culposo (quando não há a intenção de matar). O jogador, que atualmente está sem clube, atropelou duas pessoas - Alexandre Silva de Lima, que morreu no local, e Maria Cristina José Soares, falecida sete dias após o acidente por complicações do atropelamento - e ter fugido sem prestar socorro. O caso contra o casal aconteceu na Avenida Lúcio Costa, no bairro do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

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CINCO CHOPES

Marcinho, ex-Botafogo
Marcinho (de camisa branca) bebeu cinco chopes no dia do acidente que provocou a morte de duas pessoas Crédito: Reprodução
A situação envolvendo Marcinho, de 24 anos, ocorreu no dia 30 de dezembro. Pouco antes, entre 11h e 13h30, o ex-lateral do Botafogo estava com conhecidos no restaurante Rei do Bacalhau. As câmeras revelam que ele ingeriu cinco chopes e uma garrafa de água. 
Contudo, como o atropelamento foi por volta de 20h30, está afastada a possibilidade que ele estaria sob efeito de álcool. O documento entregue pelo delegado ainda reforça que Marcinho dificultou as investigações ao fugir do local e ser convocado para depor dois dias. Em entrevista à Globo, em janeiro, o lateral contou que estava no restaurante com amigos, mas negou que tivesse ingerido álcool.

ALTA VELOCIDADE

A perícia aponta que Marcinho estava entre 86 Km/h e 110 Km/h, totalizando uma média de 98 Km/h. A velocidade máxima permitida na região é de 70 Km/h. O inquérito ainda reforça que o atleta mora próximo ao local, o que afastaria dúvidas sobre o limite.
​O contrato de Marcinho com o Botafogo chegou ao fim pouco antes da virada do ano de 2020 para 2021. Ele, que chegou a jogar pela Seleção em 2019, foi cobiçado pelo Corinthians. Cria da base do Alvinegro carioca, ele soma 70 jogos com o time de General Severiano, onde ainda marcou dois gols e fez nove assistências.

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