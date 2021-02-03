Inquérito revela que Marcinho bebeu 5 chopes antes de acidente que matou 2 pessoas

Marcinho está envolvido em acidente que matou duas pessoa no Rio Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O delegado Alan Luxardo, da 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes, enviou o inquérito do caso envolvendo o jogador Marcinho ao Ministério Público, nesta terça-feira (02), após a conclusão das investigações. De acordo com as buscas dos agentes, o ex-lateral-direito do Botafogo teria bebido cinco chopes no dia do atropelamento que resultou na morte de duas pessoas, e estaria dirigindo o carro em alta velocidade. Marcinho será indiciado.

Segundo as informações do Uol, Marcinho será indiciado por duplo homicídio culposo (quando não há a intenção de matar). O jogador, que atualmente está sem clube, atropelou duas pessoas - Alexandre Silva de Lima, que morreu no local, e Maria Cristina José Soares, falecida sete dias após o acidente por complicações do atropelamento - e ter fugido sem prestar socorro. O caso contra o casal aconteceu na Avenida Lúcio Costa, no bairro do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

CINCO CHOPES

Marcinho (de camisa branca) bebeu cinco chopes no dia do acidente que provocou a morte de duas pessoas Crédito: Reprodução

A situação envolvendo Marcinho, de 24 anos, ocorreu no dia 30 de dezembro. Pouco antes, entre 11h e 13h30, o ex-lateral do Botafogo estava com conhecidos no restaurante Rei do Bacalhau. As câmeras revelam que ele ingeriu cinco chopes e uma garrafa de água.

Contudo, como o atropelamento foi por volta de 20h30, está afastada a possibilidade que ele estaria sob efeito de álcool. O documento entregue pelo delegado ainda reforça que Marcinho dificultou as investigações ao fugir do local e ser convocado para depor dois dias. Em entrevista à Globo, em janeiro, o lateral contou que estava no restaurante com amigos, mas negou que tivesse ingerido álcool.

ALTA VELOCIDADE

A perícia aponta que Marcinho estava entre 86 Km/h e 110 Km/h, totalizando uma média de 98 Km/h. A velocidade máxima permitida na região é de 70 Km/h. O inquérito ainda reforça que o atleta mora próximo ao local, o que afastaria dúvidas sobre o limite.