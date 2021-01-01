Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcinho terá de prestar depoimento segunda-feira sobre atropelamento; lateral se manifesta sobre caso
futebol

Marcinho terá de prestar depoimento segunda-feira sobre atropelamento; lateral se manifesta sobre caso

Lateral é suspeito de dirigir o carro em acidente que matou uma pessoa no Rio de Janeiro. Via assessoria, ex-Bota diz que 'está dando suporte às vítimas' e seu pai também irá depor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jan 2021 às 14:45

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 14:45

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O ex-jogador do Botafogo, Marcinho, é aguardado pela Polícia para prestar depoimento nesta segunda-feira para prestar depoimento sobre a suspeita de que esteja envolvido no atropelamento de um casal que aconteceu na última quarta-feira. De acordo com informações do "Globo Esporte", o advogado do lateral-direito entrou em contato com a 42ª DP (no Recreio dos Bandeirantes), que investiga o caso, para agendar a ida do atleta à delegacia.
O jogador de 24 anos se manifestou pela primeira vez sobre o caso nesta sexta-feira. Em nota enviada por sua assessoria de imprensa, Marcinho destacou que "está dando suporte a todos os envolvidos". Além disto, seu pai, Sérgio de Oliveira, prestará depoimento às autoridades sobre o caso:
"A família do atleta sente muito pelo ocorrido e está dando todo suporte necessário aos envolvidos. O pai do lateral, Sérgio de Oliveira, prestará depoimento, assim como o atleta, durante os próximos dias, de forma exclusiva às autoridades"
Marcinho, que está sem vínculo com o Botafogo desde o dia 31 de dezembro de 2020, é suspeito de ser o motorista do carro que atingiu Maria Cristina José Soares e Alexandre Silva de Lima e, em seguida, fugiu sem prestar socorro às vítimas. O episódio aconteceu no Recreio dos Bandeirantes, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Alexandre morreu no local, enquanto Maria Cristina foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge e atualmente está em estado grave.
Na noite da última quarta-feira, a Polícia fez perícia no veículo de Marcinho, um modelo Mini Cooper. Após a perícia, um guincho da seguradora rebocou o carro até a garagem da casa de Sergio, fato que fez com que os policiais passassem a tratar o jogador como suspeito.
Dois peritos da Polícia Civil ficaram responsáveis por uma perícia mais completa, que incluirá a parte interior do veículo. A primeira, ainda na noite de quarta-feira, aconteceu no momento em que foi encontrado, mas somente pela parte de fora. Alexandre Silva de Lima será sepultado nesta sexta-feira, no cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados