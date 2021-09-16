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30% da capacidade

Governador do Amazonas confirma público em jogo do Brasil pelas Eliminatórias

Wilson Lima confirmou que o clássico sul-americano entre Brasil e Uruguai, válido pelas Eliminatórias da Copa, terá público. O jogo está marcado para 14 de outubro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 set 2021 às 17:04

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 17:04

Seleção Brasileira em vitória contra o Peru nas Eliminatórias da Copa
Seleção Brasileira em vitória contra o Peru nas Eliminatórias da Copa Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou nesta quinta-feira que o clássico sul-americano entre Brasil e Uruguai, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, terá público limitado à 30% da capacidade da Arena Amazônia, em Manaus, entre pagantes e convidados. O jogo está marcado para 14 de outubro.
"Ontem, eu tive uma reunião com representantes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e entramos no entendimento de que vamos ter público, aproximadamente 12 mil pessoas lá na Arena Amazônia. E aí, no momento oportuno, a CBF vai divulgar essa questão da venda dos ingressos porque são eles quem coordenam isso", declarou Lima.
Para isso, serão cumpridos os protocolos de segurança sanitária para evitar a proliferação do novo coronavírus. Outras definições sobre o evento esportivo sairão após nova reunião com a CBF, o que deve ocorrer na próxima semana.
Segundo o governador, a presença de público é possível devido ao avanço da vacinação contra a covid-19 e a redução do número de casos da doença em todo o Estado. Ele destacou que 58 municípios estão sem internação pelo novo coronavírus e que já teve início a aplicação da dose de reforço - terceira dose - para idosos com 70 anos ou mais.
A CBF assumiu, juntamente ao governo do Estado do Amazonas, a responsabilidade pelos ajustes necessários para preparar a Arena Amazônia para a partida. O técnico Tite convoca a seleção para a próxima rodada tripla das Eliminatórias no dia 24.
A novidade é que, graças a um acordo costurado com o governo britânico, os jogadores que atuam no Campeonato Inglês poderão participar das partida contra os uruguaios, além dos confrontos contra Venezuela, no dia 7, e Colômbia, no dia 10, em Caracas e Barranquilla, respectivamente.

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