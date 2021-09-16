Governador do Amazonas confirma público em jogo do Brasil pelas Eliminatórias

Seleção Brasileira em vitória contra o Peru nas Eliminatórias da Copa Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou nesta quinta-feira que o clássico sul-americano entre Brasil e Uruguai, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, terá público limitado à 30% da capacidade da Arena Amazônia, em Manaus, entre pagantes e convidados. O jogo está marcado para 14 de outubro.

"Ontem, eu tive uma reunião com representantes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e entramos no entendimento de que vamos ter público, aproximadamente 12 mil pessoas lá na Arena Amazônia. E aí, no momento oportuno, a CBF vai divulgar essa questão da venda dos ingressos porque são eles quem coordenam isso", declarou Lima.

Para isso, serão cumpridos os protocolos de segurança sanitária para evitar a proliferação do novo coronavírus. Outras definições sobre o evento esportivo sairão após nova reunião com a CBF, o que deve ocorrer na próxima semana.

Segundo o governador, a presença de público é possível devido ao avanço da vacinação contra a covid-19 e a redução do número de casos da doença em todo o Estado. Ele destacou que 58 municípios estão sem internação pelo novo coronavírus e que já teve início a aplicação da dose de reforço - terceira dose - para idosos com 70 anos ou mais.

A CBF assumiu, juntamente ao governo do Estado do Amazonas, a responsabilidade pelos ajustes necessários para preparar a Arena Amazônia para a partida. O técnico Tite convoca a seleção para a próxima rodada tripla das Eliminatórias no dia 24.