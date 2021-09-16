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Secretário de Esportes do ES é eleito vice-presidente regional em Fórum Nacional

Responsável por ser o ponto central das discussões esportivas, o Fórum conta com representantes de todos estados e do Distrito Federal e é responsável por discutir a promoção do esporte a nível nacional, além de assuntos comuns as entidades federativas

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 16:39

Públicado em 

16 set 2021 às 16:39
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, foi eleito vice-presidente regional do Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Esportes
O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, foi eleito vice-presidente regional do Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Esportes Crédito: Sesport/Divulgação
O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, foi eleito vice-presidente regional do Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Esportes. A eleição ocorreu em Brasília, nesta terça-feira (14), durante a reunião da entidade. O mandato da nova diretoria é válido por dois anos.
Responsável por ser o ponto central das discussões esportivas, o Fórum conta com representantes de todos estados e do Distrito Federal e é responsável por discutir a promoção do esporte a nível nacional, além de assuntos comuns as entidades federativas.

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“Fico muito honrado de ter sido escolhido como o representante da Região Sudeste para os assuntos tratados diretamente pelo Fórum. Desde o início da minha gestão, tenho trabalhado para elevar o nível do esporte no Brasil e, principalmente, no Espírito Santo e essa eleição também representa um pouco isso. O Fórum é o espaço ideal para troca de ideias, de conhecimento e tem muita relevância junto a Secretaria Nacional de Esportes”, disse Abreu.

PRÓXIMA REUNIÃO

O Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Esportes se reúne novamente em outubro, no dia 18, em Brasília, durante a realização dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs). Já estão na pauta do próximo evento assuntos ligados a Lei Pelé e a realização das competições nacionais estudantis.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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