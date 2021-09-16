Secretário de Esportes do ES é eleito vice-presidente regional em Fórum Nacional

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, foi eleito vice-presidente regional do Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Esportes. A eleição ocorreu em Brasília, nesta terça-feira (14), durante a reunião da entidade. O mandato da nova diretoria é válido por dois anos.
Responsável por ser o ponto central das discussões esportivas, o Fórum conta com representantes de todos estados e do Distrito Federal e é responsável por discutir a promoção do esporte a nível nacional, além de assuntos comuns as entidades federativas.
“Fico muito honrado de ter sido escolhido como o representante da Região Sudeste para os assuntos tratados diretamente pelo Fórum. Desde o início da minha gestão, tenho trabalhado para elevar o nível do esporte no Brasil e, principalmente, no Espírito Santo e essa eleição também representa um pouco isso. O Fórum é o espaço ideal para troca de ideias, de conhecimento e tem muita relevância junto a Secretaria Nacional de Esportes”, disse Abreu.
O Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Esportes se reúne novamente em outubro, no dia 18, em Brasília, durante a realização dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs). Já estão na pauta do próximo evento assuntos ligados a Lei Pelé e a realização das competições nacionais estudantis.