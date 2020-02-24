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Goleiro do ES vai disputar segunda divisão do Uruguai

Thiago Capixaba, de 22 anos, estava no Linhares e acertou com o Rampla Juniors

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 12:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 12:31
O Uruguai possui um dos maiores clássicos do continente entre Nacional e Peñarol, que somados possuem 8 Copas Libertadores e incríveis 97 Campeonatos Uruguaios. Porém, longe dos holofotes, existe um time que é conhecido como o terceiro grande do país.
O Rampla Juniors é uma das equipes mais antigas do Uruguai, fundada em 1914, mas possui apenas um título da primeira divisão uruguaia, em 1927. Na época, o futebol da bacia do Prata não era profissionalizado ainda. Agora, porém, apesar de não ser um dos grandes, a equipe de Montevidéu possui um trunfo para atrair os torcedores capixabas.
O goleiro Thiago Correia, mais conhecido como Thiago Capixaba, de 22 anos, acertou com o Rampla para a sequência da temporada. Ele é cria do Linhares e ganhou notoriedade nesse Campeonato Capixaba após uma partida contra o Serra, no estádio Robertão, válida pela quarta rodada da competição.
Thiago Capixaba vai atuar fora do país pela primeira vez na carreira Crédito: Arquivo pessoal
A partida terminou em 3 a 0 para o time da casa, mas Thiago se destacou mesmo assim e chamou a atenção dos olheiros da equipe uruguaia. Para o camisa 1, essa partida foi o ponto de mudança da sua vida.
Eu estava lesionado desde um jogo treino contra o São Mateus e ainda não havia atuado. Contra o Serra, consegui jogar e, apesar da derrota por 3 a 0, pude fazer um bom jogo. Ali minha vida mudou, surgiu a oportunidade e o meu empresário, Caiê Hofstatter, que sempre esteve comigo desde o início e sempre me apoiou, fechou o contrato com o Rampla, conta.

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Thiago é natural de Guarapari e, como todo garoto que almejava ser jogador de futebol, sonhava em atuar fora do Brasil. A realização do sonho veio e Thiago se diz muito motivado para tentar levar o Rampla Juniors ao seu segundo título do Campeonato Uruguaio.
Minha meta sempre foi me profissionalizar para poder atuar em grandes clubes do Brasil e fora do país. Agora, pretendo fazer uma boa temporada e trabalhar forte para brigar por títulos com o Rampla, finalizou o atleta.

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