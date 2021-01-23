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Goiás enfrenta o Santos para sair da zona do rebaixamento do Brasileiro

Os dois times se enfrentam às 18h15, na Vila Belmiro, de olho na final da Libertadores no próximo sábado (30), no Maracanã. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jan 2021 às 13:01

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 13:01

Rafael Moura, do Goiás
Rafael Moura, do Goiás Crédito: Reprodução Instagram
O Santos deve poupar alguns titulares na partida deste domingo (24) contra o Goiás, às 18h15, na Vila Belmiro, de olho no jogo da final da Libertadores no próximo sábado (30), no Maracanã. A partida de amanhã é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Cuca deve manter o rodízio entre os titulares e reservas contra o time goiano, mas alguns dos principais jogadores do Santos devem retornar após o time da baixada perder seu último jogo contra o Fortaleza, por 2 a 0. O treinador não quer que o grupo perca o ritmo de jogos visando a final contra o Palmeiras.
O atacante Lucas Braga disse que todos os jogos do Santos serão jogados como uma final.
"É uma batalha atrás da outra, domingo tem mais uma. Sabemos da força que tem o Goiás que está fazendo de tudo para sair da parte debaixo da tabela, mas vamos atrás dos três pontos para seguirmos tranquilos na tabela", disse o jogador.
O zagueiro Luan Peres é a única dúvida de Cuca para o confronto deste domingo. O jogador está se recuperando de uma torção no tornozelo direito.
Na vice-lanterna do Brasileiro, o Goiás quer a vitória para tentar sair da posição incômoda. Com 26 pontos na tabela, o time está com seis a menos do primeiro clube da zona de rebaixamento, o Vasco.
O time vai contar com o retorno de dois importantes retornos para o confronto. O atacante Rafael Moura e o volante Gustavo Blanco ficam a disposição do técnico após cumprirem suspensão. Breno deve entrar no lugar de Miguel Figueira. No ataque, Rafael Moura pode pegar a vaga de Vinícius.
Com Covid-19 e no isolamento social, Gustavo Blanco é o único desfalque do Goiás na partida contra o Santos.

SANTOS

John Victor; Pará, Lucas Veríssimo, Laércio e Felipe Jonatan; Sandry, Jean Mota e Diego Pituca; Marinho, Soteldo e Kaio Jorge. Técnico: Cuca

GOIÁS

Tadeu; Heron, David Duarte e Fábio Sanches; Ariel Cabral, Daniel de Pauli, Jefferson, Shaylon e Douglas Baggio; Fernandão e Vinicius. Técnico: Glauber Ramos
Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Horário: 18h15 deste domingo (24)
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

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