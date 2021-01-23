Goiás enfrenta o Santos para sair da zona do rebaixamento do Brasileiro

Rafael Moura, do Goiás Crédito: Reprodução Instagram

O Santos deve poupar alguns titulares na partida deste domingo (24) contra o Goiás, às 18h15, na Vila Belmiro, de olho no jogo da final da Libertadores no próximo sábado (30), no Maracanã. A partida de amanhã é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cuca deve manter o rodízio entre os titulares e reservas contra o time goiano, mas alguns dos principais jogadores do Santos devem retornar após o time da baixada perder seu último jogo contra o Fortaleza, por 2 a 0. O treinador não quer que o grupo perca o ritmo de jogos visando a final contra o Palmeiras.

O atacante Lucas Braga disse que todos os jogos do Santos serão jogados como uma final.

"É uma batalha atrás da outra, domingo tem mais uma. Sabemos da força que tem o Goiás que está fazendo de tudo para sair da parte debaixo da tabela, mas vamos atrás dos três pontos para seguirmos tranquilos na tabela", disse o jogador.

O zagueiro Luan Peres é a única dúvida de Cuca para o confronto deste domingo. O jogador está se recuperando de uma torção no tornozelo direito.

Na vice-lanterna do Brasileiro, o Goiás quer a vitória para tentar sair da posição incômoda. Com 26 pontos na tabela, o time está com seis a menos do primeiro clube da zona de rebaixamento, o Vasco.

O time vai contar com o retorno de dois importantes retornos para o confronto. O atacante Rafael Moura e o volante Gustavo Blanco ficam a disposição do técnico após cumprirem suspensão. Breno deve entrar no lugar de Miguel Figueira. No ataque, Rafael Moura pode pegar a vaga de Vinícius.

Com Covid-19 e no isolamento social, Gustavo Blanco é o único desfalque do Goiás na partida contra o Santos.

SANTOS

John Victor; Pará, Lucas Veríssimo, Laércio e Felipe Jonatan; Sandry, Jean Mota e Diego Pituca; Marinho, Soteldo e Kaio Jorge. Técnico: Cuca

GOIÁS

Tadeu; Heron, David Duarte e Fábio Sanches; Ariel Cabral, Daniel de Pauli, Jefferson, Shaylon e Douglas Baggio; Fernandão e Vinicius. Técnico: Glauber Ramos

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 18h15 deste domingo (24)