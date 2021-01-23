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32ª rodada: veja onde assistir aos jogos do Brasileirão deste final de semana

Com o São Paulo tentando retomar a ponta do Brasileirão e o vasco lutando para deixar a zona de rebaixamento, o sábado (23) promete fortes emoções

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 11:00

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

23 jan 2021 às 11:00
Vasco
Luxemburgo orienta o meia Benítez no treino visando o duelo contra o Atlético-MG Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A rodada do meio de semana foram favoráveis para Internacional, que assumiu a ponta do Brasileirão, e o Flamengo, que conseguiram subir posições e voltaram a sonhar forte com o título. Pior para o São Paulo, que não só perdeu a liderança, como vive ambiente de crise após 4 jogos sem vencer.

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Mas o time de Fernando Diniz tem ótima oportunidade de voltar à liderança já neste sábado, pois recebe o desesperado Coritiba, no Morumbi, e caso o Inter não vence o Grenal de domingo, poderá retomar as rédeas do campeonato.
Na ponta debaixo da tabela, O Vasco, que voltou a figurar na zona de rebaixamento, pode novamente se safar dela caso vença o Galo, em São Januário. Confira abaixo as datas e horários das partidas da 32ª rodada:
  • BRASILEIRÃO

  • Sábado (23)

  • São Paulo x Coritiba
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

  • Vasco x Atlético-MG
    Horário: 21h
    Onde assistir: Premiere

  • Domingo (24)

  • Internacional x Grêmio
    Horário: 16h
    Onde assistir: Premiere

  • Athletico-PR x Flamengo
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Twitch 

  • Ceará x Palmeiras
    Horário: 16h
    Onde assistir: Premiere

  • Santos x Goiás
    Horário: 18h15
    Onde assistir: Premiere

  • Sport x Bahia
    Horário: 18h15
    Onde assistir: Premiere

  • Atlético-GO x Fortaleza
    Horário: 18h15
    Onde assistir: Premiere

  • Fluminense x Botafogo
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere

  • Segunda-feira (25)

  • Corinthians x Bragantino
    Horário: 20h
    Onde assistir: Premiere

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