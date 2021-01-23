32ª rodada: veja onde assistir aos jogos do Brasileirão deste final de semana

A rodada do meio de semana foram favoráveis para Internacional, que assumiu a ponta do Brasileirão, e o Flamengo, que conseguiram subir posições e voltaram a sonhar forte com o título. Pior para o São Paulo, que não só perdeu a liderança, como vive ambiente de crise após 4 jogos sem vencer.
Mas o time de Fernando Diniz tem ótima oportunidade de voltar à liderança já neste sábado, pois recebe o desesperado Coritiba, no Morumbi, e caso o Inter não vence o Grenal de domingo, poderá retomar as rédeas do campeonato.
Na ponta debaixo da tabela, O Vasco, que voltou a figurar na zona de rebaixamento, pode novamente se safar dela caso vença o Galo, em São Januário. Confira abaixo as datas e horários das partidas da 32ª rodada:
- BRASILEIRÃO
- Sábado (23)
- São Paulo x Coritiba
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Vasco x Atlético-MG
Horário: 21h
Onde assistir: Premiere
- Domingo (24)
- Internacional x Grêmio
Horário: 16h
Onde assistir: Premiere
- Athletico-PR x Flamengo
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Twitch
- Ceará x Palmeiras
Horário: 16h
Onde assistir: Premiere
- Santos x Goiás
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Sport x Bahia
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Atlético-GO x Fortaleza
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Fluminense x Botafogo
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Segunda-feira (25)
- Corinthians x Bragantino
Horário: 20h
Onde assistir: Premiere