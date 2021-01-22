Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Torcedores do São Paulo protestam em frente ao CT e pedem saídas de Diniz e Daniel Alves
futebol

Torcedores do São Paulo protestam em frente ao CT e pedem saídas de Diniz e Daniel Alves

Grupo de torcedores se reuniu na porta do CT da Barra Funda na manhã desta sexta-feira. Além de cobranças ao time, eles pediram as saídas de Fernando Diniz e Daniel Alves...

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 11:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2021 às 11:51
Crédito: Alexandre Silvestre
A manhã desta sexta-feira (22), foi marcada por um protesto de torcedores do São Paulo no CT da Barra Funda. Com faixas, eles pediram as saídas do técnico Fernando Diniz e o meia Daniel Alves, camisa dez e capitão do time.
Palpitômetro: Quais são os favoritos em cada jogo da 32ª rodada? Escolha!
Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a torcida jogando milhos de pipoca e gritando 'time pipoqueiro'. “Diniz, c****, pede demissão”, “vergonha, vergonha, vergonha, time sem vergonha” e “Daniel Alves, vai se f****, o meu São Paulo não precisa de você” foram alguns cânticos usados pelos torcedores são-paulinos.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO A torcida também lembrou do longo jejum de títulos. Em uma das faixas, eles escreveram 'Chega. 12 anos de vexames'. Vale ressaltar que o São Paulo venceu a Sul-Americana de 2012, mas os dizeres se referem ao último título brasileiro da equipe, conquistado em 2008.
O São Paulo vive fase ruim na temporada. Após ser goleado por 5 a 1 para o Internacional no Morumbi, a equipe perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, onde chegou a ter vantagem de sete pontos. Após a derrota, cresceu a pressão sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz, que foi mantido no cargo. Na última quinta-feira, o diretor executivo Raí e o capitão Daniel Alves concederam entrevista coletiva e ressaltaram a confiança que possuem no trabalho do treinador, que dirige o São Paulo desde 2019.
A prova de fogo deve ser contra o Coritiba, no próximo sábado (23), às 19h, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma derrota pode decretar a saída da comissão técnica do São Paulo e agravar a crise.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Itamaraty confirma morte de brasileiros em ataque de Israel no Líbano; o que se sabe
FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados