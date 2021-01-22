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Sai Campello, entra Salgado: o que esperar do próximo triênio do Vasco

Contestada por correntes políticas, posse do novo presidente do Cruz-Maltino ocorre na noite desta sexta-feira. Próximos anos prometem oposição de fora para dentro do clube...

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2021 às 08:30
Crédito: Jorge Salgado foi o vencedor da eleição disputada no dia 14 de novembro (Reprodução / Twitter Jorge Salgado
Foi marcada para esta sexta-feira, em convocação de Alexandre Campello, a posse do sucessor, Jorge Salgado, eleito em 14 de novembro do ano passado. Chega ao fim um mandato turbulento, cuja história foi resumida por este LANCE! no último sábado, e começa um novo período em São Januário. A partir das 19h30, na Sede Náutica do clube, na Lagoa. Mas tudo isso em tese.A teoria tem prática ameaçada pelo motivo de sempre: as divergências políticas do clube cruz-maltino. Luiz Roberto Leven Siano, candidato mais votado na eleição invalidada pela Justiça, e apoiadores da chapa tentam reverter o resultado em diferentes instâncias.
Paralelamente, e de grande relevância, o atual presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, havia convocado a posse de Salgado para a próxima segunda-feira. Ocorre que tal data, na visão de Campello e outros, infringe o estatuto do clube. Por isso ele, Campello, fez a nova convocação.
O vice-presidente do Deliberativo, Sérgio Romay, entende que o ofício de convocação é irregular, conforme reportagem do Uol desta quinta-feira. Afirma também que a posse seria nula, desta forma. Deste modo, as eternas divergências políticas do Vasco se mantêm. E assim deve ser ao longo da gestão de Jorge Salgado.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Leven Siano não estará no Conselho Deliberativo - ele abriu mão de concorrer no segundo pleito ocorrido, e Julio Brant e sua Sempre Vasco é quem vão compor o conselho. Mesmo assim, a expectativa é de forte oposição, mesmo que mais nas redes sociais do que no dia a dia do clube.
Jorge Salgado herda um clube com salários atrasados. Estruturalmente, um centro de treinamentos próprio está em uso e tem mais edificações a serem erguidas. O CT de Caxias teve bandeira hasteada esta semana, e também a ele será dado seguimento. O mesmo vale para o projeto de reforma e modernização do estádio de São Januário.
Elas terão Pedro Seixas, que já estava na diretoria de Campello, como o vice-presidente à frente. Na pasta de finanças, Adriano Mendes, que foi da gestão que está terminando até o início do ano passado. E pouco mais que isso deve ter continuidade. A tendência é de que, silenciosamente, haja mudanças mil.
No futebol e noutros departamentos, quadros novos chegam para a rotina vascaína. Mas a tranquilidade e o tamanho do montante financeiro para fazer o Vasco crescer vão depender do desempenho do time principal, na corrente luta contra o rebaixamento, e da capacidade de lidarem com a pressão das oposições.

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