Galvão anuncia que vai ao Qatar para narrar o Flamengo no Mundial

Narrador esportivo da TV Globo, Galvão Bueno declarou neste sábado (7), em postagens nas redes sociais, que viajará para o Qatar na próxima semana para narrar os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes 2019. O torneio começa no dia 11 de dezembro e o primeiro jogo do rubro-negro é dia 17.
No fim do mês passado, Galvão passou mal em Lima, no Peru, e precisou passar por um procedimento de cateterismo. Ele chegou ao hospital com um quadro de infarto, mas após a operação, Galvão se mostrou consciente e disposto. Ele estava na cidade peruana para narrar a grande final da Libertadores, entre Flamengo e River Plate. A partida foi narrada por Luis Roberto. O time carioca saiu vitorioso.
Galvão voltará aos trabalhos na próxima segunda-feira (09), para apresentar o programa Bem Amigos, no SporTV.