Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recuperado

Galvão anuncia que vai ao Qatar para narrar o Flamengo no Mundial

No fim do mês passado, Galvão passou mal em Lima, no Peru, e precisou passar por um procedimento de cateterismo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 21:10

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 21:10

Galvão Bueno: narrador da Globo passou mal em Lima Crédito: Reprodução/ TV Globo
Narrador esportivo da TV Globo, Galvão Bueno declarou neste sábado (7), em postagens nas redes sociais, que viajará para o Qatar na próxima semana para narrar os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes 2019. O torneio começa no dia 11 de dezembro e o primeiro jogo do rubro-negro é dia 17.
No fim do mês passado, Galvão passou mal em Lima, no Peru, e precisou passar por um procedimento de cateterismo.  Ele chegou ao hospital com um quadro de infarto, mas após a operação, Galvão se mostrou consciente e disposto. Ele estava na cidade peruana para narrar a grande final da Libertadores, entre Flamengo e River Plate. A partida foi narrada por Luis Roberto. O time carioca saiu vitorioso.
Galvão voltará aos trabalhos na próxima segunda-feira (09), para apresentar o programa Bem Amigos, no SporTV.

Veja Também

Flamengo terá de pagar pensão a vítimas de incêndio e familiares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados