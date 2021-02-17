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Campeonato Brasileiro

Gabriel e Arrascaeta treinam normalmente e não preocupam para "final"

Após a vitória contra o Corinthians no último domingo, os dois jogadores chegaram a preocupar o Flamengo para a sequência final do Campeonato Brasileiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 fev 2021 às 15:43

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 15:43

Flamengo
Arrascaeta foi o mais lúcido em campo, fez o gol que abriu o placar e desabafou após a derrota no clássico Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após a vitória contra o Corinthians no último domingo, Gabriel e Arrascaeta chegaram a preocupar o Flamengo para a sequência final do Campeonato Brasileiro. No entanto, na reapresentação na última terça-feira, o clube informou que a dupla não precisou realizar exames médicos. Nesta quarta, nas atividades no CT Ninho do Urubu, o atacante e o meia uruguaio apareceram treinando normalmente.
Através das redes sociais oficiais, o Flamengo publicou um vídeo para mostrar uma parte da preparação para a partida contra o Internacional, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Nas imagens, Arrascaeta aparece treinando com os companheiros e não preocupa para a "final" contra o time gaúcho. Além do uruguaio, Gabriel também aparece junto ao restante do elenco.
Com Arrascaeta e Gabriel à disposição, o Flamengo terá o elenco completo para o duelo decisivo. As únicas duas baixas são o volante Thiago Maia e o goleiro Diego Alves, que ainda se recuperam de lesão e já desfalcam o time há algumas rodadas.
Em clima de final, o Flamengo precisa do empate ou da vitória para adiar a decisão para a 38.ª e última rodada, quando enfrenta o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista Isso porque, em caso de vitória do Internacional, o título será do clube gaúcho.
A expectativa é de que o técnico Rogério Ceni repita diante do Internacional a escalação da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians: Hugo; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.
Um dos principais nomes do Flamengo, Willian Arão demonstrou tranquilidade para o jogo. "Estou tranquilo para o jogo contra o Inter. Eu jogo no Flamengo, estou habituado a grandes jogos, grandes decisões, pressões constantes. Eu me sinto honrado de participar de um jogo desse. Espero que ninguém se machuque para que os times estejam completos e seja um grande espetáculo para os jogadores e para quem assiste. E que a gente vença", disse em entrevista ao canal de TV a cabo TNT Sports.

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