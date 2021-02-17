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'A Nação te abraça': Adriano Imperador completa 39 anos e recebe homenagem do Flamengo; confira

Rubro-Negro posta vídeo nas redes sociais com gols e lances do atacante nas duas passagens pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 14:40

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 14:40

Crédito: Julio Cesar Guimaraes/Lancepress!
Um dos maiores ídolos recentes do Flamengo, Adriano Imperador completa 39 anos nesta quarta-feira. Apesar de ter deixado os gramados de forma precoce, o ex-atacante marcou o nome na história do clube e recebeu uma homenagem do Rubro-Negro nas redes sociais (confira o vídeo abaixo).
+ Flamengo se aproxima do 20º reforço na gestão Landim; relembre a lista! Revelado pelo Flamengo em 2000, Adriano logo se destacou e foi vendido à Inter de Milão no ano seguinte. Após anos de destaque na Europa e uma curta passagem pelo São Paulo, o atacante retornou ao Rubro-Negro em 2009, já com status de ídolo.
+ Fla na cola do Inter: simule os resultados das rodadas finais do Brasileirão
Com a camisa rubro-negra, Adriano disputou 94 partidas e marcou 46 gols. Além disso, foi campeão do Campeonato Carioca (2000 e 2001), da Copa dos Campeões (2001) e do Brasileirão (2009).

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