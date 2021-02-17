'A Nação te abraça': Adriano Imperador completa 39 anos e recebe homenagem do Flamengo; confira

Crédito: Julio Cesar Guimaraes/Lancepress!

Um dos maiores ídolos recentes do Flamengo, Adriano Imperador completa 39 anos nesta quarta-feira. Apesar de ter deixado os gramados de forma precoce, o ex-atacante marcou o nome na história do clube e recebeu uma homenagem do Rubro-Negro nas redes sociais (confira o vídeo abaixo).

+ Flamengo se aproxima do 20º reforço na gestão Landim; relembre a lista! Revelado pelo Flamengo em 2000, Adriano logo se destacou e foi vendido à Inter de Milão no ano seguinte. Após anos de destaque na Europa e uma curta passagem pelo São Paulo, o atacante retornou ao Rubro-Negro em 2009, já com status de ídolo.

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