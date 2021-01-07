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No Maracanã

Fluminense vira no fim, vence o Fla e ganha ânimo no Brasileirão

Encarnando o espírito do "Time de Guerreiros", o Tricolor virou diante de um apático Flamengo e venceu por 2 x 1 no apagar das luzes pela 28ª rodada

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 23:47

LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 23:47
Fluminense
Luccas Claro fez o gol de empate do Fluminense, que virou nos acréscimos o clássico contra o Flamengo Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Maracanã teve os trabalhos abertos para 2021 logo com um clássico entre Flamengo e Fluminense, nesta quarta-feira, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo contou com dois tempos distintos, mas com uma virada que parecia improvável pelo primeiro tempo: o Tricolor perseverou, virou e venceu por 2 a 1, com direito a gol no apagar das luzes. Arrascaeta foi quem abriu o placar.
Agora, o Flamengo, estacionado com 49 pontos, já mira o embate com o Ceará, também no Maracanã, domingo. Já o Fluminense, que foi a 43 pontos, terá o Corinthians como próximo adversário, mas apenas no dia 13, fora.

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Com os principais jogadores de linha à disposição, o Flamengo assumiu as rédeas da partida desde o apito inicial. Tanto que, com um minuto, após cruzamento da esquerda, Gabigol desperdiçou uma oportunidade sem marcação, perto da marca da cal. Ele apontou o quique da bola no gramado (vergonhosamente em estado ruim) como culpado.
Só não dá para dizer que foi um monólogo pois Yago Felipe, que recebeu uma "casquinha" do Fred, respondeu pelo Flu em meio à pressão inicial. Já perto do intervalo, Yuri ainda incomodou Hugo Souza em bola parada. O camisa 9, aliás, constantemente externava a sua insatisfação com a nulidade produtiva do Tricolor. E o placar tornou-se mais fiel ao panorama do jogo quando Everton Ribeiro construiu uma boa jogada pela direita e levantou na área. No rebote e contando com uma atrapalhada do rival, Arrascaeta apareceu para inaugurar o marcador.
Se Fred estava com semblante de poucos amigos no primeiro, no segundo, tudo mudou. Até sorri apareceu. Isso porque, o Fluminense empatou com Luccas Claro, de cabeça (gol eve que ser confirmado pelo VAR). Depois, o Tricolor passou a ser mais insinuante e a levar mais perigo - o que parecia improvável na etapa inicial. Michel Araújo quase faz um gol de placa ao driblar meio Flamengo. A bola beijou a trave, em lance antes de trocas em profusão.
Com muitas alterações lá e cá, a reta final final do Fla-Flu teve a tônica de uma "pelada". Se a expectativa era por um jogo disputado em alto nível para começar o ano, esqueça... Erros técnicos excessivos, baixa intensidade e times espaçados e desguarnecidos, como se o componente tático fosse mero detalhe. Tudo se caminhava para o empate, até que...
No apagar das luzes, já aos 47, Filipe Luís - que já havia falhado no primeiro gol tricolor - recuou uma bola com extrema infelicidade e serviu a Yago Felipe. Frio, o meio-campista não hesitou e só tocou na saída de Hugo. Foi a primeira vitória do Fluminense após a saída e Odair Hellmann.

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