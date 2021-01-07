Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ônibus do Santos é apedrejado após semifinal contra o Boca Juniors

Tijolo atirado na chegada da delegação ao hotel quebrou o parabrisa do ônibus...

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 23:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2021 às 23:28
Crédito: Ônibus do Santos apedrejado na Argentina
O ônibus do Santos foi apedrejado na Argentina. Após o empate em 0 a 0 com o Boca Juniors no primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores, o elenco voltava para o hotel quando foi alvejado por torcedores argentinos.Estilhaços de vidro poderiam ter ferido a delegação alvinegra. O Peixe lamentou o fato por meio das suas redes sociais e em uma nota emitida para a imprensa.- O ônibus do Santos FC foi apedrejado quando chegava ao hotel em que está hospedado. A pedra acabou estilhaçando o vidro e poderia ter causado algum ferimento grave na delegação santista. Uma atitude lamentável que vai contra o tamanho do duelo entre duas das maiores equipes do continente. Ressaltamos que nossa visão é que futebol é entretenimento e o Santos FC quer representar a paz no futebol.
O meio-campista Sandry comentou o ataque em sua conta no Instagram:
- Libertadores é isso.
Já Kaio Jorge disse, por meio de sua conta no twitter, que um tijolo foi atirado no ônibus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados