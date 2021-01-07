Lucas Paquetá joga bem, dá assistência e Lyon vence no Francês; veja os gols do dia na Ligue 1

O líder do Campeonato Francês começou 2021 com tudo e venceu mais uma. Nesta quarta-feira, o Lyon recebeu o Lens e o time dos brasileiros Lucas Paquetá e Bruno Guimarães venceu por 3 a 2. O primeiro teve grande atuação, dando uma assistência, enquanto o segundo, com Covid-19, não jogou.
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VEJA OUTROS RESULTADOS DO DIAStade Brestois 2 x 0 NiceLille 1 x 2 AngersOlympique de Marselha 3 x 1 MontpellierReims 0 x 0 Dijon