Lucas Paquetá joga bem, dá assistência e Lyon vence no Francês; veja os gols do dia na Ligue 1

O líder do Campeonato Francês começou 2021 com tudo e venceu mais uma. Nesta quarta-feira, o Lyon recebeu o Lens e o time dos brasileiros Lucas Paquetá e Bruno Guimarães venceu por 3 a 2. O primeiro teve grande atuação, dando uma assistência, enquanto o segundo, com Covid-19, não jogou.