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Lucas Paquetá joga bem, dá assistência e Lyon vence no Francês; veja os gols do dia na Ligue 1

Brasileiro é decisivo mais uma vez e tem atuação destacada no líder do Campeonato Francês. Com Covid-19, volante Bruno Guimarães não participou da partida...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 23:00

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 23:00

O líder do Campeonato Francês começou 2021 com tudo e venceu mais uma. Nesta quarta-feira, o Lyon recebeu o Lens e o time dos brasileiros Lucas Paquetá e Bruno Guimarães venceu por 3 a 2. O primeiro teve grande atuação, dando uma assistência, enquanto o segundo, com Covid-19, não jogou.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
VEJA OUTROS RESULTADOS DO DIAStade Brestois 2 x 0 NiceLille 1 x 2 AngersOlympique de Marselha 3 x 1 MontpellierReims 0 x 0 Dijon

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