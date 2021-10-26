Flamengo tenta se blindar antes de decisão com Athletico-PR na Copa do Brasil

Os rubro-negros irão contar com a volta de Gabigol e Bruno Henrique no jogo contra o Athletico-PR. Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo viu o tom das cornetas subir após a derrota por 3 a 1 para o Fluminense no sábado (23), em confronto que antecedeu o jogo decisivo contra o Athletico-PR às 21h30 desta quarta-feira (27), válido pela volta das semifinais da Copa do Brasil.

No entanto, a cúpula do clube entende que os questionamentos que vêm de fora contêm uma dose de exagero e não refletem toda a realidade dos fatos.

Ao passo que as críticas ao trabalho de Renato Gaúcho aumentam, a diretoria defende que não há como dissociar a queda de performance a um quadro mais amplo que inclui as convocações de atletas do Flamengo por seleções nacionais e a temporada anterior atípica, que diminuiu o tempo de descanso da atual.

Diante disso, a avaliação da cúpula é que não existe espaço para uma mudança no comando agora, o que não garante continuidade a Renato após o último compromisso do ano. Essa caça às bruxas também segue descartada, por ora, nos demais setores do Flamengo, que tem um quadro crescente de lesões.

O caso de Pedro, que foi liberado para atuar contra o Athletico na partida de ida da Copa do Brasil -encerrada em 2 a 2, com gol de pênalti do atacante já nos acréscimos-, depois de passar por um exame de imagem, causou ruídos, mas o departamento médico está respaldado pela direção.

O camisa 21 foi submetido a uma artroscopia na segunda (25) e sua presença na final da Libertadores, no dia 27 de novembro, está longe de ser descartada. O procedimento é considerado simples e a tendência é que o jogador esteja em condições a tempo de pegar o Palmeiras.

Às vésperas de decidir a vida na Copa do Brasil, o Flamengo entende que uma eventual classificação para a final irá apaziguar o ambiente e reavivar a confiança do torcedor.

Para vencer o Athletico e chutar a crise para longe, os rubro-negros irão contar com a volta de Gabigol e Bruno Henrique. Os dois treinaram às vésperas da partida e têm presença confirmada no duelo no Maracanã.