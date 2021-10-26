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Seleção da Rodada conta com três jogadores do Fluminense após vitória sobre o Flamengo

André, David Braz e John Kennedy foram eleitos para Seleção da Rodada; Moleque de Xerém também foi escolhido como o Cara da Rodada...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 14:38

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 14:38
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Em redes sociais, o perfil do Brasileirão realizou a enquete da Seleção da 28ª rodada do Brasileiro. Após a vitória no clássico por 3 a 1, o Fluminense teve três jogadores 'convocados': André, David Braz e John Kennedy, autor de dois gols, foram os escolhidos pelos torcedores. John Kennedy também foi eleito o 'Cara da Rodada' pelo poder de decisão sobre o rival. André, outro Moleque de Xerém, também se destacou com quatro desarmes, três interceptações e um corte, além de ter auxiliado construção de jogadas, com uma grande chance criada, um passe decisivo e três bolas longas precisas. David Braz teve sucesso em cinco cortes e quatro duelos aéreos. Os dados são do site SofaScore.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroCom o resultado, o Tricolor chegou a 39 pontos, e permanece na oitava colocação, mas a apenas dois pontos do G6, zona de classificação para a Libertadores. Nesta quarta-feira, o Fluminense enfrenta o Santos, às 19h, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 23ª rodada.

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