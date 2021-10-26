Curta sobre bicampeonato do Flamengo na Libertadores estreia para o público na internet

Crédito: Divulgação

Melhor documentário de curta-metragem do Cinefoot 2020, maior festival de cinema esportivo das Américas, o filme Catarse, do diretor Daniel Brunet, estreará para o público na internet. A obra, filmada em Lima, no Peru, mostra o caldeirão de emoções que se formou no coração do torcedor rubro-negro antes e durante a conquista da Libertadores, em novembro de 2019, e estará disponível a partir das 8h desta quarta-feira, no Canal Mais Nação, no Youtube. Com patrocínio do portal de apostas esportivas Betano, o curta-metragem vai ao ar exatamente um mês antes da final da Libertadores 2021, quando o Flamengo pode se tornar tricampeão. E a expectativa do diretor do filme é que sua obra sirva de inspiração para milhões de rubro-negros, ansiosos por essa nova disputa.- Catarse é, antes de qualquer coisa, sobre o amor que sentimos pelo Flamengo. Conseguimos eternizar no filme os momentos inesquecíveis de 2019 e espero que eles sigam emocionando e inspirando as pessoas. Existem muitas lições no filme, e a principal delas é que nunca devemos desistir. Quero que o filme chegue até a Nação e aqueça o coração dos rubro-negros, que já estão, assim como eu, ansiosos pela conquista do tri - disse Daniel Brunet, que estará em Montevidéu para a decisão diante do Palmeiras.

Sobre a história do Catarse, Brunet explica que saiu do Brasil para Lima, em 2019, com uma ideia completamente diferente para o filme, que nem teria esse nome. Mas aquele histórico Flamengo x River Plate mudou tudo.

- Eu fui para Lima para fazer um filme sobre o dia mais feliz das nossas vidas, imaginando que o Flamengo entraria em campo, dominaria o River, abriria o placar e ampliaria para um 2 a 0. Iríamos fazer a festa em Lima durante todo o tempo e seria lindo. E acabamos passando por tudo aquilo. Quando cheguei ao Brasil e vi as imagens e os depoimentos que eu tinha, percebi que o filme era sobre sentimento, sobre tudo o que vivemos em Lima e a Catarse que, de acordo com o dicionário, nada mais é que o estado de libertação psíquica que o ser humano vivencia quando supera emoções reprimidas. E nossa emoção estava há 38 anos reprimida - explicou o diretor.