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Prevista para a tarde desta terça, coletiva com dirigente do Flamengo, Marcos Braz, não é realizada

Após mais de uma hora de atraso do horário previsto para chegada do dirigente nesta terça-feira (27), Fla TV remove o link da transmissão do seu canal de YouTube...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 14:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 14:53
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A programação do Flamengo teve um imprevisto nesta terça-feira (26). Marcada para ser exibida a partir das 13h no canal Fla TV, a entrevista coletiva com o vice de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, não aconteceu.O dirigente responderia às perguntas de maneira online. Contudo, após mais de uma hora de espera, o link foi removido e o evento deixou de ser listado pelo clube. Até o momento, a assessoria de imprensa do Flamengo não se manifestou sobre o atraso e posterior cancelamento da entrevista com Marcos Braz.
A equipe comandada por Renato Gaúcho vai a campo nesta quarta-feira (27), pela Copa do Brasil. A equipe faz o jogo de volta das semifinais contra o Athletico-PR, no Maracanã, às 21h30.

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