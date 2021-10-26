Prevista para a tarde desta terça, coletiva com dirigente do Flamengo, Marcos Braz, não é realizada

A programação do Flamengo teve um imprevisto nesta terça-feira (26). Marcada para ser exibida a partir das 13h no canal Fla TV, a entrevista coletiva com o vice de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, não aconteceu.O dirigente responderia às perguntas de maneira online. Contudo, após mais de uma hora de espera, o link foi removido e o evento deixou de ser listado pelo clube. Até o momento, a assessoria de imprensa do Flamengo não se manifestou sobre o atraso e posterior cancelamento da entrevista com Marcos Braz.