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Flamengo sonda atacante Hulk e entra na disputa pelo atacante brasileiro

Rubro-Negro demonstrou interesso pelo jogador, que também é alvo de Palmeiras, Atlético-MG e outros clubes do exterior do país

Publicado em 

25 jan 2021 às 19:48

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 19:48

Flamengo
Hulk brilhou por anos no futebol chinês e está livre no mercado Crédito: Divulgação
O atacante Hulk desperta o interesse de diversos clubes e é a bola da vez também entre duas equipes brasileiras. Depois de o Atlético-MG apresentar um projeto esportivo ao jogador, agora foi a vez de o Flamengo mostrar interesse e abrir conversas para tomar nota de detalhes importantes. Segundo apurou o UOL Esporte, dirigentes do Rubro-Negro procuraram a advogada Marisa Alija, que trabalha com o atleta, e o empresário português Nuno Ferreira.
Diferentemente do Fla, o Galo já apresentou uma proposta oficial ao atacante de 34 anos. A expectativa é que Hulk defina o seu futuro até o fim desta semana, como o próprio staff do jogador já havia admitido há alguns dias.
Além da dupla brasileira outros clubes estão interessados. São dois da Turquia com interesse, o Besiktas e o Istanbul Basaksehir FK. Há também interesse de um clube da Major League Soccer, principal liga do futebol norte-americano, o Porto, de Portugal, e uma equipe do mundo árabe de olho no ex-jogador da seleção brasileira.

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Hulk deixou o futebol chinês, onde atuava no Shangai SIPG, em novembro do ano passado, e está livre para assinar com qualquer equipe, que arcaria apenas com custos de salários e luvas. O nome do atacante também foi citado no Palmeiras, que chegou a mostrar interesse na contratação do avante, mas não enviou proposta oficial.
O jogador até assistiu ao jogo do Alviverde contra o Mirassol, no começo do ano passado, ainda pelo Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Como ficou distante muito tempo da família por causa da pandemia, Hulk está na Paraíba, no nordeste brasileiro, descansando antes de definir o seu futuro.
Com informações do Uol Esportes e Lancenet

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