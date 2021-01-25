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Cruzeiro inicia nova busca por técnico e monitora as situações de Felipe Conceição e Lisca

O comandante do Guarani entrou no radar da Raposa para assumir o clube após a saída de Felipão, anunciada pela equipe azul nesta segunda-feira, 25 de janeiro...
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Publicado em 

25 jan 2021 às 18:59

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 18:59

Crédito: Felipe Conceição tem contrato com o Guarani até o fim de 2021, mas não definiu se vai continuar no Bugre- (Divulgação/Guarani
O Cruzeiro inicia mais uma busca por um treinador após a saída de Luiz Felipe Scolari, comunicada pelo clube nesta segunda-feira, 25 de janeiro, depois de três meses de trabalho e a “missão cumprida” de salvar o time do rebaixamento para a Série C. A Raposa terá o quinto comandante em apenas um ano. Após os trabalhos de Adilson Batista, Enderson Moreira, Ney Franco e Felipão, o novo alvo do time azul é Felipe Conceição, que atualmente treina o Guarani. Pelo Bugre, Felipe Conceição fez uma boa campanha de recuperação e chegou a brigar pelo acesso durante várias rodadas do Brasileirão da Série B. O contrato de Conceição com o time de Campinas vale até o fim de 2021.
A ÚLTIMA RODADA DA SÉRIE B VAI PEGAR FOGO. VEJA COMO SERÃO OS JOGOS O treinador, de 41 anos, que é velho conhecido do futebol mineiro, por ter dirigido o América-MG em 2019, disse recentemente que só irá conversar sobre o seu futuro após o fim da Série B do Brasileiro. Não é a primeira vez que o Cruzeiro sonda a situação de Felipe Conceição. Após a demissão de Ney Franco, o técnico estava em uma lista de consultas da Raposa para ocupar o cargo de técnico do time celeste. Porém, a diretoria conseguiu fechar com Felipão na época. Além do treinador bugrino, a Raposa volta seus olhares novamente para Lisca, que ainda não confirmou sua permanência no América-MG. A situação do comandante do Coelho é mais complicada, pois ele dá indícios que irá renovar e ainda há uma recente negociação fracassada entre as partes no ano passado, como foi revelada pelo treinador.

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