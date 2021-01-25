futebol

Botafogo encerrará Brasileirão 2020 sem vitórias em clássicos

Clube de General Severiano conquistou apenas dois pontos contra Flamengo, Fluminense e Vasco na competição...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 18:57
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A situação do Botafogo fica mais dramática a cada rodada. No último domingo, o clube de General Severiano foi derrotado pelo Fluminense, em São Januário, por 2 a 0. Com o resultado, o Alvinegro Carioca terminará o Campeonato Brasileiro de 2020 sem nenhuma vitória em clássicos.Ainda é possível se salvar? Simule a tabela do Brasileirão!Ao longo da competição, o Glorioso disputou seis clássicos – dois contra Flamengo, Fluminense e Vasco. Nos 18 pontos disputados, o Botafogo conquistou apenas dois, o que representa um aproveitamento de aproximadamente 11,1%.O Botafogo que disputou os clássicos no primeiro turno é um Botafogo completamente diferente do que disputou no returno. Na derrota para o Vasco por 3 a 2, o Glorioso teve a chance do empate aos 41 minutos do segundo tempo com Matheus Babi, que acertou o travessão e, no rebote, teve o chute defendido por Fernando Miguel embaixo da linha. No empate com o Flamengo, o Glorioso tomou o gol de empate, de pênalti, no último lance do jogo. No empate com o Fluminense, o gol tricolor foi contra em trapalhada de Kevin.
Já no segundo turno, o Botafogo não chegou perto de pontuar. Foram seis gols sofridos e nenhum marcado. Na derrota para o Flamengo, apenas três chutes ao gol; na derrota para o Vasco, cinco chutes ao gol; e na derrota para o Fluminense, nenhum chute ao gol.O Botafogo volta a campo na próxima terça-feira (2) diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

