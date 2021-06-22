Flamengo aguarda reforços caseiros no dia do adeus de Gerson

Gabigol comemora com Gerson o gol que garantiu a vitória sobre o Inter Crédito: Alexandre VIdal/Flamengo

No dia em que Gerson se despede do Flamengo, nesta quarta-feira (23), o técnico Rogério Ceni está próximo de contar com dois retornos importantes para o jogo diante do Fortaleza, às 19h, no Maracanã.

Recuperado de uma cirurgia, o volante Thiago Maia treinou normalmente na segunda (21) e deu um passo decisivo para voltar a ser relacionado pelo clube rubro-negro. O jogador não atua desde o dia 14 de novembro de 2020, quando sofreu entorse no joelho em duelo contra o Atlético-GO.

A iminente volta do camisa 33 anima Ceni e a direção do Flamengo, que não escondem a preocupação com a lacuna a ser deixada por Gerson. Ainda que sejam considerados jogadores de características diferentes, Maia tem cotação alta na Gávea e é visto como a solução caseira imediata.

"Acho que tem uma chance muito boa de o Thiago, ainda que não estando em 100% na sua forma, estar relacionado para o jogo de quarta-feira, principalmente porque vai ser a despedida do Gerson", indicou Rogério Ceni, em entrevista à FlaTV.

A outra boa nova para o comandante é o aproveitamento de Pedro, que trabalhou novamente no CT. Recuperado da Covid-19, o artilheiro não defende o Flamengo desde o dia 30 de maio, na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras. Naquele jogo, o atacante fez o gol na estreia dos atuais campeões no Brasileiro.

Além de ter enfrentado o vírus, Pedro foi baixa por conta de sua convocação para dois amistosos com a seleção olímpica que se prepara para os Jogos de Tóquio. O atleta foi titular contra Cabo Verde e Sérvia, balançou a rede três vezes e carimbou o passaporte para o Japão.

A convocação, no entanto, abriu uma ferida entre o Flamengo e a CBF, já que o clube afirma ter pedido à entidade que não chamasse o jogador. Ante a negativa, os rubro-negros foram ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para barrar a medida.