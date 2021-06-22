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futebol

Corinthians firma parcerias para lançamento de fan tolken

Timão terá serviços de criptoativos em plaraforma de recompensas...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 15:24

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 15:24

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Em uma parceria com a plataforma de recompensas “Socios.com” e a fintech blockchain, sistema de transações financeiras, o Corinthians lançou o fan toke $SCCP, ativos digitais criptografados (criptoativos), que dará aos torcedores que fizerem parte do projeto benefícios exclusivos na participação direta em situações do dia a dia do clube.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do L!Os fãs poderão, por exemplo, participar de pesquisas para decisão de homenageados, fóruns, quizzes, competições promoções de acesso restrito, conteúdos exclusivos, brindes e recompensas.
- Temos o orgulho de anunciar esta parceria com a Socios.com e a Chiliz como resultado de nossa intensa busca por inovações e novas plataformas de engajamento com nossa torcida. Agora, mais de 35 milhões de torcedores no Brasil e muitos mais ao redor do mundo poderão interagir com o Corinthians de formas emocionantes, onde quer que eles estejam. Como nossos tempos exigem muito avanço no ambiente digital, este é um passo importante que comprova nosso foco na modernização – afirmou o presidente corintiano Duílio Monteiro Alves, sobre a parceria.
As empresas parceiras darão ao Timão as ferramentas para a interação e monetização nesse relacionamento entre o clube os torcedores agregados ao $SCCP.
O Corinthians junta-se a grandes clubes europeus, como Barcelona, Juventus, Milan, Machester City, Paris Saint-Germain etc, que compõem a carteira composta pela Socios.com.

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