Final da Libertadores entre Flamengo e River Plate no Kleber Andrade

Os capixabas que torcem para o Flamengo ganharam um incentivo extra para acompanhar a final da Libertadores contra o River Plate, que acontece no próximo sábdo (23), em Lima, no Peru. O Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, foi alugado para uma fan fest no sábado (23), que vai televisionar, por meio de telões, a grande decisão.
Além da transmissão da partida, o evento vai contar com algumas atrações culturais. A programação é semelhante ao que vai ocorrer em alguns outros estádios do Brasil. Por medidas de segurança, será permitida a entrada de, no máximo, 9.600 pessoas no estádio. A empresa está autorizada a promover o evento nas áreas comuns, exceto vestiário e campo.
Como a Conmebol mudou o regulamento da Libertadores e a final passou a ser disputada em jogo único em um país pré-determinado, os torcedores sentiram falta dos jogos de ida e volta, quando conseguiam assistir pelo menos uma dessas partidas mais perto de casa. Isso acabou por motivar uma onda de fan fests que vão acontecer em estádios e clubes privados pelo país.