Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quem vai?

Final da Libertadores entre Flamengo e River Plate no Kleber Andrade

A Conmebol não decidiu escolher Cariacica como sede da grande final, mas o Klebão vai receber fan fest que vai televisionar o jogo em telões e contar com várias atrações musicais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 15:19

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 15:19

Torcida do Flamengo no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta
Os capixabas que torcem para o Flamengo ganharam um incentivo extra para acompanhar a final da Libertadores contra o River Plate, que acontece no próximo sábdo (23), em Lima, no Peru. O Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, foi alugado para uma fan fest no sábado (23), que vai televisionar, por meio de telões, a grande decisão.

Veja Também

Com o Flamengo não tem perdão. Que venha o River Plate na final da Libertadores

Além da transmissão da partida, o evento vai  contar com algumas atrações culturais. A programação é semelhante ao que vai ocorrer em alguns outros estádios do Brasil. Por medidas de segurança, será permitida a entrada de, no máximo, 9.600 pessoas no estádio. A empresa está autorizada a promover o evento nas áreas comuns, exceto vestiário e campo. 
Como a Conmebol mudou o regulamento da Libertadores e a final passou a ser disputada em jogo único em um país pré-determinado, os torcedores sentiram falta dos jogos de ida e volta, quando conseguiam assistir pelo menos  uma dessas partidas mais perto de casa.  Isso acabou por motivar uma onda de fan fests que vão acontecer em estádios e clubes privados pelo país.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados