Final da Libertadores entre Flamengo e River Plate no Kleber Andrade

Torcida do Flamengo no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta

Os capixabas que torcem para o Flamengo ganharam um incentivo extra para acompanhar a final da Libertadores contra o River Plate, que acontece no próximo sábdo (23), em Lima, no Peru. O Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, foi alugado para uma fan fest no sábado (23), que vai televisionar, por meio de telões, a grande decisão.

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Além da transmissão da partida, o evento vai contar com algumas atrações culturais. A programação é semelhante ao que vai ocorrer em alguns outros estádios do Brasil. Por medidas de segurança, será permitida a entrada de, no máximo, 9.600 pessoas no estádio. A empresa está autorizada a promover o evento nas áreas comuns, exceto vestiário e campo.