ES terá Centro de Desenvolvimento do Futebol em parceria com a CBF

Imagem do projeto do Centro de Desenvolvimento do Futebol Crédito: CBF/Divulgação

A construção do Centro de Desenvolvimento do Futebol da Serra foi anunciada na manhã desta segunda-feira (22) no Palácio Anchieta, em parceria da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A iniciativa faz parte do ‘Fundo de Legado da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014’, projeto firmado entre CBF e FIFA para a realização da Copa do Mundo em solo brasileiro. O objetivo do fundo é fomentar a prática do futebol nos países que sediam a competição mais popular do planeta. Até o fim da parceria entre as entidades, serão investidos 100 milhões de dólares no Brasil.

No caso do Centro de Desenvolvimento do Futebol, a ideia é alavancar o progresso dentro e fora de campo, trabalhando também o aspecto social e cultural do esporte. “Com este projeto, a FES reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sócio esportivo no Espirito Santo, portanto, irá contribuir com a qualificação da prática do futebol, além de valorizar a região", disse o presidente da FES, Gustavo Vieira.

A CONSTRUÇÃO NA SERRA

O centro será construído na região de Bicanga, na Serra, ao lado da Estação Conhecimento e do Parque Caminho do Mar, na via que dá acesso às praias do município. O projeto do Centro de Desenvolvimento do Futebol da Serra conta com campo de grama de dimensões oficiais 'padrão FIFA', vestiários e prédio administrativo totalmente equipados.

18 mil m² de área total do terreno

446 m² de área edificada

17 mil m² de área utilizada

1 Campo de futebol com gramado sintético e medidas oficiais, (105 x 68m), no padrão da Fifa

Arquibancada Verde com 480 assentos

2 Vestiários para equipes (contendo vestiário do técnico individualizado)

2 vestiários para arbitragem

Sala médica

Banheiros para o público

Salas de Administração para a Federação do Estado de Espírito Santo(FES)

Estacionamento para 3 ônibus e 40 carros

Portaria

Depósito

Concessão de Comidas & Bebidas

Centro de Desenvolvimento do Futebol - Serra/ES

ATIVIDADES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO

Além da estrutura física, o arranjo entre CBF, FIFA e FES também pretende proporcionar algumas atividades e projetos para os capixabas. Uma delas é o projeto social 'Gol do Brasil', da CBF, que deve atender cerca de 240 crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos. A ideia é aplicar alguns conceitos de ensino das 10 habilidades de vida da Organização Mundial da Saúde (OMS) por meio do futebol.

Outra iniciativa será a promoção de competições de futebol no Espírito Santo. A FES deve promover competições regionais, de categorias de base e futebol feminino. A estrutura também pode ser utilizada administrativamente pela Federação Futebol do Espírito Santo e para a aplicação de cursos e workshops relacionados ao futebol.

Cerimônia realizada no Palácio Anchieta reuniu diversas autoridades do esporte e da política capixaba, como o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Crédito: Foto: Henrique Montovanelli/FES

Presente na cerimônia de anúncio da construção, ao lado do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, falou sobre como a iniciativa pode ajudar a desenvolver também o lado social.

“É um investimento que deixa de fato um legado da Copa do Mundo, um centro de desenvolvimento de futebol para que a gente possa dar oportunidades às pessoas que têm identidade com o futebol, que podem tentar aprender praticando e também na teoria porque nós também vamos ter local de curso. Então é um centro que estará na maior cidade do Estado, que é a Serra, onde tem muitas demandas na área social”, avaliou o governador.