É Casimiro e "mais 10" na transmissão dos estaduais

O streamer Casimiro Miguel fará a transmissão do Campeonato Carioca na própria plataforma de live Crédito: Reprodução/Twitch

Neste meio de semana, os principais campeonatos estaduais do Brasil serão iniciados, dando o pontapé inicial ao calendário do futebol brasileiro em 2022 - o Paulistão já começou no último final de semana com a antecipação do jogo do Palmeiras devido ao Mundial de Clubes.

Cada vez menos valorizados, especialmente pelos grandes clubes, os certames deste ano trazem uma novidade interessante. Não estamos falando de um craque dos gramados, visto que os times de impacto massivo no Brasil não trouxeram jogadores deste naipe até aqui - os retornos de Paulinho e D'Alessando a Corinthians e Internacional, respectivamente, não chegam a tanto, embora ótimos para nosso nível.

A flexibilização das transmissões das partidas pelos próprios clubes, já iniciada em 2021, foi ampliada, e agora permitiu que alguns estaduais fossem negociados e retransmitidos por streamers, caso de Casimiro Miguel, que exibirá 16 jogos do Campeonato Carioca, começando já nesta quarta-feira (26), com o confronto entre Flamengo x Portuguesa.

Eu disse que ia trazer novidade e agora posso falar! Achou que eu ia ficar de fora da festa na minha casa? O @Cariocao é nosso! Na próxima quarta, às 21H, temos nosso 1° encontro com a transmissão daquele jeito que você já sabe, né?! Vamo pra cima! Vem comigo? #CariocãoNoCazé pic.twitter.com/Ftyga3O2vY — caze (@Casimiro) January 23, 2022

Pela primeira vez, o estadual dito como o "mais charmoso do Brasil", terá transmissão na Twitch nos canais do Casimiro, Ronaldo TV, Flow Sport Club e Gaules, além da TV Record, Cariocão Play e das Tvs dos clubes.

O Paulistão será transmitido na Record (TV aberta), canal do Paulistão no YouTube (gratuito), HBO Max e Estádio TNT Sports (streamings pagos), Paulistão Play (streaming pago) e Premiere (pay-per-view).

NOVOS PÚBLICOS

Usei apenas os exemplos dos dois principais estaduais para demonstrar como ampliação no leque de opções impulsionada pela entrada dos streamers pode oxigenar estas competições já desgastadas por modelos envelhecidos, baixo nível técnico e até certo ponto desinteressantes.

Casimiro, Gaulês e outros nomes dialogam e tem impacto direto com o público de jovens adultos e adolescentes, podendo assim angariar novos telespectadores para os estaduais.

E que fenômeno é o @Casimiro. Não é "só" um streamer com audiências altíssimas – como os 500 e tantos mil de hoje. Ele está mudando a rota de divulgação do audiovisual, está alterando a lógica das transmissões ao vivo de futebol. Esse mercado terá "antes e depois" de Casimiro. — Rodrigo Capelo (@rodrigocapelo) January 25, 2022

A força dessa galera cresce assustadoramente. Nesta segunda (24), a pré-estreia da série de Neymar na Netflix foi feita por Casimiro, com pico superior a 500 mil pessoas simultaneamente. Já Gaulês é somente um dos mais assistidos no mundo na plataforma da Twitch. Eles amassam nas lives, tá?!