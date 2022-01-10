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Do ES, Paulo Sérgio envia mensagem a Roberto Dinamite, diagnosticado com câncer

O ex-goleiro e comentarista da TV Gazeta se solidarizou com o amigo dos gramados, que comunicou neste domingo (9) o diagnóstico da doença; Clubes e outros atletas também manifestaram apoio ao ídolo do Vasco
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

10 jan 2022 às 19:21

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 19:21

Dinamite
A rivalidade nos gramados se transformou em amizade entre Paulo Sérgio, Dinamite e outros craques da geração de 82 Crédito: Arquivo pessoal
Neste domingo (9), Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, anunciou nas próprias redes sociais que iniciará um tratamento com quimioterapia contra um câncer. O ex-jogador de 67 anos teve nódulos diagnosticados e assim que revelou o problema de saúde, uma corrente de apoio se criou no entorno dele.
Pertencente à geração de 82, apontada por muitos como a que mais encantou e reuniu craques na Seleção Brasileira, Dinamite recebeu o apoio integral de ex-companheiros do calibre de Zico, Eder, Paulo Roberto Falcão e outras feras.
Diretamente do Espírito Santo, o ex-goleiro e comentarista esportivo da TV Gazeta, Paulo Sérgio, enviou uma mensagem em vídeo ao amigo, que no passado foi um grande rival.
"Fala, Roberto. Nesse momento difícil, é sempre importante contar com os amigos. Por isso eu estou te mandando essa mensagem de apoio. Um grande abraço e vai dar tudo certo. Você vai ter mais essa vitória na sua carreira e na sua vida", disse Paulo Sérgio.

RIVAIS E SOLIDÁRIOS

Além dos colegas da época em que atuava e encantava, clubes, inclusive o Flamengo, arquirrival do Vasco, desejaram uma pronta recuperação a Dinamite.
Roberto é o maior artilheiro e o jogador com mais jogos na história do Clube da Colina, além de ser o recordista em gols do Campeonato Brasileiro, do Carioca e ainda do Estádio de São Januário. O ídolo ainda presidiu o Cruz-Maltino entre os anos de 2008 e 2014.

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