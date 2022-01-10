Do ES, Paulo Sérgio envia mensagem a Roberto Dinamite, diagnosticado com câncer

A rivalidade nos gramados se transformou em amizade entre Paulo Sérgio, Dinamite e outros craques da geração de 82 Crédito: Arquivo pessoal

Neste domingo (9), Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, anunciou nas próprias redes sociais que iniciará um tratamento com quimioterapia contra um câncer. O ex-jogador de 67 anos teve nódulos diagnosticados e assim que revelou o problema de saúde, uma corrente de apoio se criou no entorno dele.

Pertencente à geração de 82, apontada por muitos como a que mais encantou e reuniu craques na Seleção Brasileira, Dinamite recebeu o apoio integral de ex-companheiros do calibre de Zico, Eder, Paulo Roberto Falcão e outras feras.

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TV Gazeta, Paulo Sérgio, enviou uma mensagem em vídeo ao amigo, que no passado foi um grande rival. Diretamente do Espírito Santo , o ex-goleiro e comentarista esportivo da, Paulo Sérgio, enviou uma mensagem em vídeo ao amigo, que no passado foi um grande rival.

"Fala, Roberto. Nesse momento difícil, é sempre importante contar com os amigos. Por isso eu estou te mandando essa mensagem de apoio. Um grande abraço e vai dar tudo certo. Você vai ter mais essa vitória na sua carreira e na sua vida", disse Paulo Sérgio.

RIVAIS E SOLIDÁRIOS

Além dos colegas da época em que atuava e encantava, clubes, inclusive o Flamengo, arquirrival do Vasco, desejaram uma pronta recuperação a Dinamite.

Estaremos juntos sempre, você vai vencer mais essa batalha. ❤️ https://t.co/HI4VMmANQW — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 9, 2022

O Clube de Regatas do Flamengo deseja uma pronta recuperação ao craque e ídolo do futebol brasileiro, que brilhou nos gramados do Brasil e do mundo, @rdinamite10! #ForçaDinamite ? — Flamengo (@Flamengo) January 10, 2022

O Fluminense Football Club deseja muita força e pronta recuperação para Roberto Dinamite, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro.



Força, Roberto! Estamos com você!



Saudações Tricolores! ?? pic.twitter.com/MoKotekFhc — Fluminense F.C. ?? (@FluminenseFC) January 9, 2022

Bob amigo, vc sempre foi um guerreiro e vai vencer mais essa luta fazendo um gol de placa com sua recuperação. Queremos vc sempre com esse sorriso. Muitas energias positivas e muita fé pois Deus está no controle. https://t.co/QrojJoDWzE — Zico Oficial (@Galinho1953) January 10, 2022