Do ES, Paulo Sérgio envia mensagem a Roberto Dinamite, diagnosticado com câncer

Neste domingo (9), Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, anunciou nas próprias redes sociais que iniciará um tratamento com quimioterapia contra um câncer. O ex-jogador de 67 anos teve nódulos diagnosticados e assim que revelou o problema de saúde, uma corrente de apoio se criou no entorno dele.
Pertencente à geração de 82, apontada por muitos como a que mais encantou e reuniu craques na Seleção Brasileira, Dinamite recebeu o apoio integral de ex-companheiros do calibre de Zico, Eder, Paulo Roberto Falcão e outras feras.
Diretamente do Espírito Santo, o ex-goleiro e comentarista esportivo da TV Gazeta, Paulo Sérgio, enviou uma mensagem em vídeo ao amigo, que no passado foi um grande rival.
"Fala, Roberto. Nesse momento difícil, é sempre importante contar com os amigos. Por isso eu estou te mandando essa mensagem de apoio. Um grande abraço e vai dar tudo certo. Você vai ter mais essa vitória na sua carreira e na sua vida", disse Paulo Sérgio.
RIVAIS E SOLIDÁRIOS
Além dos colegas da época em que atuava e encantava, clubes, inclusive o Flamengo, arquirrival do Vasco, desejaram uma pronta recuperação a Dinamite.
Roberto é o maior artilheiro e o jogador com mais jogos na história do Clube da Colina, além de ser o recordista em gols do Campeonato Brasileiro, do Carioca e ainda do Estádio de São Januário. O ídolo ainda presidiu o Cruz-Maltino entre os anos de 2008 e 2014.