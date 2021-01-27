Destaque na Série C, lateral capixaba confia em "milagre" para ser campeão no Remo

Ricardo Luz é titular absoluto na lateral-direita do Remo nesta Série C do Brasileiro Crédito: Samara Miranda/Remo

O lateral-direito capixaba Ricardo Luz, de 25 anos, aposta no próprio sobrenome para que o clube dele, o Remo, consiga reverter o placar adverso do jogo de ida, contra o Vila Nova-GO, para que o Leão saia de campo no próximo sábado (30) com o título da Série C do Campeonato Brasileiro.

Apontado como o melhor jogador da posição na competição nacional, ele espera uma partida iluminada de toda a equipe para superar o 5 a 1 sofrido em Goiânia no último final de semana.

"A gente ficou muito triste por este resultado e sabemos que foi um jogo muito atípico. Jogamos com muitos desfalques em nosso elenco, mas isso também não é desculpas, pois sabemos da nossa qualidade. A gente não poderia ter tomado tantos gols e agora é focar na partida de volta. É ruim não poder contar com nossa torcida, pois eles sempre lotam o estádio, mas seguimos confiantes", analisou o lateral.

Umas das explicações para o placar tão adverso foram os desfalques que o time teve em decorrência do surto de covid-19 no elenco. Ao todo, 16 pessoas relacionadas ao futebol do clube, entre eles 11 jogadores, não puderam disputar a partida de ida. nem mesmo o treinador Paulo Bonamigo pode comandar a equipe à beira de campo contra o Vila.

PELOS AMIGOS

Ricardo também entrará em campo no intuito de homenagear os amigos que perdeu brutalmente na queda do avião que levava parte da delegação do Palmas-TO, no último domingo (24), até Goiânia , onde jogaria contra o mesmo rival do remo, porém pela Copa Verde. A aeronave caiu logo após decolar da pista da Associação Tocantinense de Aviação (ATA), em Porto Nacional, cerca 25 quilômetros da capital tocantinense.

"Infelizmente recebemos esta notícia triste para o futebol. Eu tinha dois ex-companheiros lá, o Ranule (goleiro) e o (atacante) Marcus Molinari. Trabalhei com eles em dois clubes e eram também amigos. Até me encontrei com o Marcos um tempo atrás em um voo e o Ranule era uma pessoa com quem eu conversava sempre. Penso muito na família deles e peço a Deus que recebam todo o apoio e o que é de direito a cada um deles", disse o lateral nascido em Vitória, mas que cresceu na Serra.

O capixaba Ricardo Luz chegou ao Remo na segunda metade de 2020 e se destacou no Leão do Norte Crédito: Samara Miranda/Remo