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Período sabático

Dani Alves visita Vitória e curte noite em balada sertaneja da Capital

O craque, sem clube após rescindir com o São Paulo no meio do ano, tirou fotos com fãs presentes na casa de show. Horas antes, o lateral postou um storie com vista para a Enseada do Suá e disse estar no ES a trabalho
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 nov 2021 às 09:25

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 09:25

Daniel Alves
Daniel Alves posou sorridente e atendeu aos fãs na Wanted, onde curtiu a noite em Vitória Crédito: Léo Marçal/Instagram
Ainda sem clube e curtindo um período sabático após rescindir com o São Paulo, o lateral direito Daniel Alves esteve mais uma vez em terras capixabas. O atleta, um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol com 42 títulos oficiais e com passagem marcante pelo Barcelona, da Espanha, apareceu em uma boate sertaneja da Praia do Canto, em Vitória, na noite desta quinta-feira (4).
O craque tirou fotos com fãs presentes e apareceu se divertindo em uma postagem no Instagram. Antes da noitada, Dani Alves havia postado um story mostrando a bela vista da Praça do Papa e da Terceira Ponte com a legenda "work mood", o que, em português, significa "modo de trabalho".

VISITA ANTERIOR

A postagem levanta novas suspeitas sobre a possibilidade de o ex-camisa 10 são paulino investir no Espírito Santo. Em junho deste ano, Dani Alves visitou o governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta. O motivo da vinda do jogador à Vitória, de acordo com a assessoria do governador na época, foi apresentar e dialogar sobre a possibilidade da implementação de uma unidade do instituto que ele próprio mantém, voltado para a inclusão de crianças e jovens por meio do esporte e educação.
Vale ressaltar que desta vez não houve um novo encontro entre o atleta e representantes do Governo, visto que Casagrande encontra-se na Europa para eventos do da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26). 
Governo do Es
Casagrande recebeu de Daniel Alves uma camisa do São Paulo autografada na visita dele ao Palácio Anchieta nesta sexta-feira (18) Crédito: Adriano Zucolotto/Divulgação
Segundo a assessoria chefe do Executivo, a visita do astro convocado para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, não estava prevista na agenda do dia de Casagrande e ocorreu de maneira até inesperada. "Visita show de bola nesta tarde. @danialves, jogador com o maior número de títulos oficiais na história do futebol", postou Casagrande nas redes sociais após o encontro com o jogador.

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