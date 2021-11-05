Dani Alves visita Vitória e curte noite em balada sertaneja da Capital

Ainda sem clube e curtindo um período sabático após rescindir com o São Paulo, o lateral direito Daniel Alves esteve mais uma vez em terras capixabas. O atleta, um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol com 42 títulos oficiais e com passagem marcante pelo Barcelona, da Espanha, apareceu em uma boate sertaneja da Praia do Canto, em Vitória, na noite desta quinta-feira (4).
O craque tirou fotos com fãs presentes e apareceu se divertindo em uma postagem no Instagram. Antes da noitada, Dani Alves havia postado um story mostrando a bela vista da Praça do Papa e da Terceira Ponte com a legenda "work mood", o que, em português, significa "modo de trabalho".
VISITA ANTERIOR
A postagem levanta novas suspeitas sobre a possibilidade de o ex-camisa 10 são paulino investir no Espírito Santo. Em junho deste ano, Dani Alves visitou o governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta. O motivo da vinda do jogador à Vitória, de acordo com a assessoria do governador na época, foi apresentar e dialogar sobre a possibilidade da implementação de uma unidade do instituto que ele próprio mantém, voltado para a inclusão de crianças e jovens por meio do esporte e educação.
Vale ressaltar que desta vez não houve um novo encontro entre o atleta e representantes do Governo, visto que Casagrande encontra-se na Europa para eventos do da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26).
Segundo a assessoria chefe do Executivo, a visita do astro convocado para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, não estava prevista na agenda do dia de Casagrande e ocorreu de maneira até inesperada. "Visita show de bola nesta tarde. @danialves, jogador com o maior número de títulos oficiais na história do futebol", postou Casagrande nas redes sociais após o encontro com o jogador.