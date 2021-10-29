Campeonato Estadual de Beach Soccer começa neste sábado (30)

Campeonato Estadual de Beach Soccer chega a sua 21ª edição Crédito: João Brito/Fecabes

Hora de levantar a bola na areia! O tradicional estadual de Beach Soccer no Espírito Santo retorna após um longo hiato, com a realização do 21º Campeonato Estadual Banestes de Beach Soccer, que terá início neste sábado (30) e se estende até o dia 21 de novembro. A competição, que reúne 21 seleções municipais (12 no módulo masculino e 9 no módulo feminino) será realizada na arena montada na Praia da Costa, em Vila Velha.

De norte a sul do Estado, cada seleção representa um município. No naipe feminino, todas as equipes que manifestaram interesse em participar do torneio estão garantidas. Estão separadas em três chaves, e cada uma tem três seleções. As equipes jogarão entre si, todas contra todas, em três rodadas, dentro dos seus grupos, definidos da seguinte forma, após sorteio: Chave A com Viana, Vitória e Boa Esperança. Chave B com Cariacica, Marechal Floriano e Itapemirim. Chave C com Afonso Cláudio, Vila Velha e Alfredo Chaves.

A primeira rodada do módulo feminino acontece neste sábado (30). Confira os grupos, além dos horários dos confrontos:

Grupos do Feminino e data e horários dos jogos da fase classificatória Crédito: Fecabes/Divulgação

Já no módulo masculino 12 equipes estarão na disputa. Destas, sete já estão definidas, seguindo critérios técnicos e títulos nas últimas edições do torneio. As outras cinco equipes serão conhecidas após uma etapa seletiva que será realizada no próximo domingo (31), com os seguintes municípios: Viana, Domingos Martins, Iconha, Itapemirim, Guarapari, Ibiraçu, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul.

A primeira etapa consiste em quatro jogos diretos em mata-mata, cujos vencedores automaticamente estão garantidos no campeonato. Na segunda etapa, os perdedores se enfrentam em mais dois jogos mata-mata, cujos vencedores automaticamente estão garantidos no campeonato. Por fim, na terceira etapa se enfrentam os perdedores da segunda etapa para a última vaga, em mata-mata. Após sorteio realizado no congresso técnico para o campeonato, os confrontos da etapa seletiva ficaram definidos da seguinte forma:

Data e horários da seletiva do Masculino Crédito: Fecabes/Divulgação

Após a seletiva, a fase classificatória será composta por 12 equipes, divididas em quatro chaves com três equipes. Os grupos do naipe masculino foram sorteados no congresso técnico do campeonato, e definidos da seguinte forma:

Grupos do Masculino e data e horário dos jogos da primeira fase Crédito: Fecabes/Divulgação