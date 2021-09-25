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Campeonato Brasileiro

Corinthians e Palmeiras disputam Dérbi na 22ª rodada do Brasileiro

O Timão chega à partida tentando retomar o caminho das vitórias para se aproximar do pelotão da frente da competição, que tem o Verdão como um dos principais personagens

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 15:26

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 set 2021 às 15:26
Corinthians e Palmeiras disputam Dérbi na 22ª rodada do Brasileiro
Corinthians e Palmeiras disputam, neste sábado (25), o grande clássico da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Crédito: Reprodução/Cesar Greco/Palmeiras
Corinthians e Palmeiras disputam, neste sábado (25), o grande clássico da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dérbi terá como palco a Neo Química Arena, em São Paulo, e começa às 19h (horário de Brasília).
O Timão (o 6º colocado com 30 pontos) chega à partida tentando retomar o caminho das vitórias para se aproximar do pelotão da frente da competição, que tem o Verdão (o 2º com 38 pontos) como um dos principais personagens.
Um triunfo será especialmente importante para o técnico Sylvinho, que busca a primeira vitória em um clássico no comando do Corinthians. Além disso, os três pontos diminuiriam a pressão em cima do treinador após empates com Juventude, Atlético-GO e América-MG no Brasileiro.
Para o meio-campista Giuliano, que falou com a imprensa na última sexta (24), a pressão sobre Sylvinho é um pouco exagerada, porque o Timão ainda vive um momento de construção: “Entendo a pressão do torcedor sobre o Sylvinho. O torcedor é passional. Entendo a imprensa que quer ver um melhor futebol, mas tudo depende de como você enxerga. Vejo nosso time com sete jogos sem perder. Estávamos numa posição ruim e agora estamos na parte de cima da tabela”.
A possível escalação do Corinthians para o clássico é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Willian e Róger Guedes.
Já o Palmeiras chega ao Dérbi em meio a dois jogos importantes contra o Atlético-MG pelas semifinais da Copa Libertadores. Porém, a tendência é que o técnico Abel Ferreira mande a campo o que tiver de melhor, diante de um adversário tão tradicional.
“A preparação foi boa e exigente. Sabemos do tamanho do Palmeiras e cada jogo é uma batalha. O clássico contra o Corinthians tem um sabor diferente. Espero que possamos entrar focados naquilo que temos de fazer”, declarou Deyverson à TV Palmeiras.
Contra o Corinthians, o Verdão contará com o retorno de Zé Rafael e Danilo. Considerando estes retornos, a provável escalação é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo (Felipe Melo), Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley (Rony) e Luiz Adriano.

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