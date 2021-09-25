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Palmeiras conta com bom retrospecto de Abel Ferreira em clássicos para vencer Dérbi

Treinador português perdeu apenas dois dos 14 jogos que disputou contra rivais paulistas
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Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 12:00
Crédito: Reprodução/Onefootball
Após o empate sem gols contra o Atlético-MG, o Palmeiras muda o foco e se prepara para enfrentar, no próximo sábado (25), o Corinthians. Para a partida, o Verdão conta com o bom retrospecto de Abel Ferreira em clássicos, contabilizando apenas duas derrotas em 14 jogos.O primeiro confronto do Alviverde contra um rival paulista ocorreu em dezembro, contra o Santos. Na ocasião, a equipe empatou por 2 a 2, com Raphael Veiga e Willian, para o Maior Campeão Nacional, e Diego Pituca e Marinho, para a equipe da casa.Desde então, o Verdão disputou outros 13 clássicos, vencendo cinco, empatando seis e perdendo dois. Além disso, a equipe marcou 20 gols e sofreu 12.
Destas partidas, a mais marcante ocorreu justamente contra o Santos. No dia 30 de janeiro, o Alviverde venceu a equipe da baixada e sagrou-se campeão da Libertadores pela segunda vez em sua história.
Com retrospecto favorável em clássicos, o Palmeiras de Abel Ferreira se prepara para mais um clássico. A partida contra o Corinthians está marcada para o próximo sábado (25), às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

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