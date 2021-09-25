Palmeiras conta com bom retrospecto de Abel Ferreira em clássicos para vencer Dérbi

Após o empate sem gols contra o Atlético-MG, o Palmeiras muda o foco e se prepara para enfrentar, no próximo sábado (25), o Corinthians. Para a partida, o Verdão conta com o bom retrospecto de Abel Ferreira em clássicos, contabilizando apenas duas derrotas em 14 jogos.O primeiro confronto do Alviverde contra um rival paulista ocorreu em dezembro, contra o Santos. Na ocasião, a equipe empatou por 2 a 2, com Raphael Veiga e Willian, para o Maior Campeão Nacional, e Diego Pituca e Marinho, para a equipe da casa.Desde então, o Verdão disputou outros 13 clássicos, vencendo cinco, empatando seis e perdendo dois. Além disso, a equipe marcou 20 gols e sofreu 12.