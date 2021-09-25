Em jogo movimentado, Inter de Milão e Atalanta empatam pelo Campeonato Italiano

Crédito: Inter de Milão e Atalanta protagonizaram uma bela partida pelo Campeonato Italiano (MARCO BERTORELLO / AFP

Em um jogo muito movimentado, Inter de Milão e Atalanta empataram em 2 a 2 pelo Campeonato Italiano. A equipe da casa largou na frente com um golaço de Lautaro Martínez, mas sofreu a virada ainda na primeira etapa. Dzeko empatou no segundo tempo, os atuais campeões desperdiçaram um pênalti e se salvaram com a atuação do VAR nos minutos finais da partida.INÍCIO INTENSOA Inter de Milão começou pressionando e chegou com perigo aos dois minutos com Dzeko aproveitando sobra de bola na entrada da pequena área, mas finalizando mascado e pela linha de fundo. No ataque seguinte, Lautaro Martínez recebeu cruzamento de Barella e marcou um golaço de voleio.

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A REMONTADAApós a pressão inicial da equipe da casa, a Atalanta buscou mais o ataque e empatou a partida com Malinovski encontrando espaço de fora da área e mandando um balaço para o fundo das redes aos 29 minutos. O russo também participou do lance da virada ao receber passe na entrada da área, finalizar com força e observar Handanovic dando rebote para Tolói virar o jogo.

LÁ E CÁNo primeiro lance de ataque do segundo tempo, Malinovski recebeu cruzamento rasteiro de Freuler, chegou de carrinho e obrigou Handanovic a realizar boa defesa. Aos 6, o camisa 18 colocou uma bola na trave após cobrança de falta. A Inter de Milão respondeu aos 13 com Vecino sendo lançado na área por Barella, cabeceando e fazendo com que Musso defendesse a finalização para impedir o empate.