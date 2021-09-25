Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em jogo movimentado, Inter de Milão e Atalanta empatam pelo Campeonato Italiano

Inter saiu na frente com golaço de Lautaro, Atalanta vira na primeira etapa, mas equipe de Simone Inzaghi conquista um ponto com gol de Dzeko no segundo tempo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 14:57

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 14:57

Crédito: Inter de Milão e Atalanta protagonizaram uma bela partida pelo Campeonato Italiano (MARCO BERTORELLO / AFP
Em um jogo muito movimentado, Inter de Milão e Atalanta empataram em 2 a 2 pelo Campeonato Italiano. A equipe da casa largou na frente com um golaço de Lautaro Martínez, mas sofreu a virada ainda na primeira etapa. Dzeko empatou no segundo tempo, os atuais campeões desperdiçaram um pênalti e se salvaram com a atuação do VAR nos minutos finais da partida.INÍCIO INTENSOA Inter de Milão começou pressionando e chegou com perigo aos dois minutos com Dzeko aproveitando sobra de bola na entrada da pequena área, mas finalizando mascado e pela linha de fundo. No ataque seguinte, Lautaro Martínez recebeu cruzamento de Barella e marcou um golaço de voleio.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
A REMONTADAApós a pressão inicial da equipe da casa, a Atalanta buscou mais o ataque e empatou a partida com Malinovski encontrando espaço de fora da área e mandando um balaço para o fundo das redes aos 29 minutos. O russo também participou do lance da virada ao receber passe na entrada da área, finalizar com força e observar Handanovic dando rebote para Tolói virar o jogo.
LÁ E CÁNo primeiro lance de ataque do segundo tempo, Malinovski recebeu cruzamento rasteiro de Freuler, chegou de carrinho e obrigou Handanovic a realizar boa defesa. Aos 6, o camisa 18 colocou uma bola na trave após cobrança de falta. A Inter de Milão respondeu aos 13 com Vecino sendo lançado na área por Barella, cabeceando e fazendo com que Musso defendesse a finalização para impedir o empate.
FINAL MALUCOAos 25 minutos, Dimarco recebeu passe de Barella dentro da área, finalizou para defesa de Musso e Dzeko aproveitou o rebote e empatou a partida. Aos 37, Pasalic lançou Ilicic em profundidade, mas o camisa 72 parou em Handanovic. No ataque seguinte, a Inter de Milão conquistou um pênalti, mas Dimarco mandou no travessão. Aos 42, Piccoli aproveitou bobeira da zaga nerazzurri, girou em cima da defesa e mandou para o fundo das redes, mas o tento foi anulado pelo VAR.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados